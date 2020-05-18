布少明：積壓購買力疫後料爆發

根據統計5月4日至5月10日的一周，全港35個大型屋苑合共錄131宗成交，雖然較前一周的160宗回落約18%，仍是自13年1月下旬後的逾7年次高，並已連續3周超越百宗水平。但市場憧憬疫情即將退卻，樓市不日重拾正軌，促使市場積存購買力持續爆發。然而，樓市購買力可如何「量化」呢？回顧2017年至19年上半年，平均每月二手註冊3730宗；反觀由2019年下半年至今年4月的10個月，平均每月平均二手註冊量僅2970宗。換句話說，過去10個月內，平均每個月二手有約760個置業需求被「積壓」，以10個月合計即有7600個，連每月基本二手平均2970宗計算，共逾萬宗二手購買力有待爆發。

二手市場以外，其實一手購買力亦被壓抑。資料顯示，若按照以上算法，考慮過去10個月每月一手被積壓的需求，加上每月基本新盤的購買力，經計算後合計約有5800伙新盤購買力有待爆發，數字已遠遠超過今年首4個月，合計僅約3209伙新盤銷售。基於以上對整體樓市積壓購買力的「量化」，可見一、二手市場大批買家待入市，難怪近期二手回勇，買家搶盤成風。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]