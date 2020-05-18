經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：目標客群需重新定位

【明報專訊】近期香港疫情持續受控，政府放寬限聚令的人數和公務員恢復上班，對於市民生活及經濟是一件好事，雖然近日又再出現本地確診個案，但社區大爆發的風險仍然相對較低。市民受疫情影響而積壓多時的消費力再度爆發，報復式的消費在很多行業開始出現，房地產的交投明顯急彈，當中發展商的新盤銷情理想，樓市成交量開始噴射式上升。

市民多了外出消費，市况稍為回暖，但筆者一些業主及僱主朋友反映，遊客區的商舖人流極少，生意慘淡，導致區內店舖不論租金或售價都大幅下跌。筆者一直以來對經濟活動能夠回升充滿信心，原因是當經濟經歷蕭條時，租金自然會大幅下跌，從業主角度收入減少並非好事，但在營商者就是機會。香港租金出名貴，佔經營成本比重高，如今寫字樓及商舖的租金大幅下調，成本大降有利營商；不過，經過社會運動及是次疫情後，筆者認為短期之內，內地人來港數量將會大幅減少，所以香港需要轉型，銷售對象由以往國內客群，重新轉向本地化，要轉變經營更多切合本地民生需要的生意，才可以找到出路。

另外，筆者相信中港將會陸續恢復通關，兩地市民外遊意欲雖然有，但限世界各地疫情仍未受控，如果內地人出外旅遊及消費選擇香港機會較高，可以為香港遊客區的店舖生意帶來希望。

筆者在之前已經預測香港將會出現經濟復蘇的三部曲已逐漸形成，首先是香港政府合共累計推出接近3000億元防疫抗疫基金的「暴力式救市」，繼而近期市民「報復式消費」的出現，期待疫後本港經濟及各行各業的生意都會出現第三部曲「噴射式上升」的情景。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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