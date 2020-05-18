經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：拆息回軟 H按用家料增

【明報專訊】預期香港銀行體系總結餘增加，本港銀行同業拆息近月持續偏軟。日前隔夜息低至0.25357厘，1個月息跌穿1厘至0.84595厘，是近兩年新低。拆息回落未影響到最優惠利率（P），但拆息按揭的H按息口則有機會向下調整。預計未來會有更多業主改用H按。

目前H按佔全港樓按市場逾88%，美國及世界主要國家都採取量化寬鬆及減息措施，加上新冠肺炎疫情依然在世界各地肆虐，在可見將來息口將會低位徘徊，低息或負利率將會維持1至3年。

本港息口會繼續被扯低，P按息率暫時不變，但跟隨1個月拆息轉變的H按有機會向下調整。H按息率比P按為低，將會有更多業主採用息口比較低的H按，H按市場佔有率升穿90%機會不小。

料港利息再度下調 利樓市

根據財資市場公會資料顯示，5月6日的港元拆息全線回落，與樓按相關的1個月拆息連跌9日，是前年4月13日兩年來新低。金管局總裁余偉文表示，目前銀行體系總結餘約850億元，預料稍後達到950億元。他表示，本港貨幣市場運作有序，港元拆息在過去兩月有下跌趨勢，預料本港利息有空間再度下調。

調整最優惠利率將會牽動各種存貸息率改變，港元存款息率經已很低，與零利率分別不大，再減息會變成零利率，社會可能會有反彈。因此，最優惠利率盡量不變，要變的只有向拆息產品入手。H按息率尚有小許下調空間，銀行應會向這方面着手。近期本港在疫症肆虐，買樓人數反增，可能與量寬及低息持續有關。量寬會對現金有攤薄效應，物業等實物資產比較保本增值。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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