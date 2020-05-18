湯文亮：撤出中國有心無力 撤辣有力無心

美企撤出 恐失龐大中國市場

有不少人認為，將生產線撤出中國，去到越南、馬來西亞，甚至印度，究竟有什麼難題，老實說，將生產線撤出中國不難，但中國並不單止是生產者，而且是一個強力的消費者，如果生產線不在中國，就沒有辦法可以保證銷售量，甚至可以肯定銷售量會大幅下降，試問任何一個商人如果搵到一家工廠低價替他生產，同時用高價買製成品，而且不用負擔在生產上出現的責任，工傷賠償，會不會放棄這家工廠而轉到其他工廠生產，這亦是特朗普的呼籲好似阿崩叫狗，愈叫愈走，老實說，倘若特朗普做生產商，他亦不會將生產線搬回美國，己所不欲勿施於人，特朗普應該明白。

新樓供應量足 撤辣具備條件

有老友問，究竟香港撤辣難，抑或美國生產商撤出中國難，本來這條問題是風馬牛不相及，但有一個特點，特朗普的確有心希望美國生產商撤出中國，但可惜有心無力，而香港已經具備撤辣條件，主要是新樓供應量已經非常足夠，甚至可以用海量來形容，政府不撤辣，地產商不敢推盤，又不敢以投地或者補地價來增加土地供應，造成未來供應減少，樓價高企，政府的稅收反而下跌，撤辣是一個可行的選項，但很可惜我們的問責官員沒有這個膽量，面對這個問題就會左顧右盼，換句話說，香港撤辣是有力無心，結果都是一樣，不撤或者不能撤。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]