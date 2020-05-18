曾淵滄：藥物與物管新股玩法不同

許多人稱認購新股為「抽新股」，那是指新股認購比例往往很高，申請股數不多的散戶往往得經過抽籤才能申請到，但實際上如果申請股數多的話，往往不必抽籤就能自動分配得到。錢存在銀行接近於沒有利息收入，不如大額提出來申請這類超熱門的新股。

不宜用孖展 自己傾力而為

當然，也有更多人會借孖展來認購，借孖展的利率也不高，也可以考慮，不過，借錢始終有一定風險，風險之一是遇上太熱門的新股，借了孖展申請依然可能分不到一手，零收穫之餘還要付孖展利息；風險二是上市後股價上漲幅度不夠大，不足以支付孖展利息。

因此，最佳方法是不用孖展，自己傾力而為。藥業及物管新股預料陸續有來，在反覆的市况之下，不妨暫時觀望，傾全力申請這類熱門新股。

不過，藥業股與物管股還是有一定的分別，大部分新上市的藥業股都處於虧損狀態，因此，持有虧損的藥業股有很大賭博成分，是在賭這家藥業將來成功研製出新藥，取得專利同時銷情可觀，能夠迅速轉虧為盈，之後利潤年年增倍。

藥股首天股價不升 應急沽出

然而，不是所有的藥業股都如此順利，有些藥業股上市之後久久仍未有利潤，股價自然會跌下來，跌破上市價。因此，在獲得分配新上市的藥股之後，比較保守的方法是先賣掉一部分，鎖定利潤，再留下一部分繼續賭下去。如果上市第一天，股價不升，那是人人看錯了股，也該急急賣掉，因為市場的眼光不會錯得太離譜。

畢竟，藥業股良莠不齊，小股民不可能分得出哪一家藥業股有條件跑出，只要有新股就申請，但真正上市之後，市場就有真正的專家挑選他們認為真正有投資價值的新股投資。

物管股的情况好一些，賭博成分低，一般來說全都有不錯的盈利，分別只是將來盈利的增長速度，如果物管股的母公司足夠強大，則年年都有新的物業注入，年年的盈利就會大大的增長。除了注入新物業以供管理之外，物管公司也可以通過增加許多高增值的服務以提高利潤。因此，分配到新上市的物管股就不必急於套利，可作中長線投資。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]