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王弼：美解封較「假新聞創作」迅速

【明報專訊】王弼因疫情被困溫哥華，但意外收穫是可以近距離觀察美國解封的進展。如果閣下只看CNN、紐時、華郵一類報道（不幸地，香港傳媒只重點翻譯上述美國左翼媒體，完全搬字過紙，毫不思考真偽），你一定以為美國疫情完全失控，陷入萬劫不復之地。

大家必須明白，上述左翼傳媒剩下的生存目的，是轟特朗普下台，仇恨和妒忌已經充滿他們的腦袋，所以他們的報道（或創作），對侵叔不利的，一定往最衰的寫，至於對民主黨不利的事情，例如奧巴馬和拜登如何設局陷害前國家安全顧問Michael Flynn，監聽侵叔的過渡政府，搞出所謂「通俄門」的大龍鳳，拜登疑似性侵多名女士等，則盡力封鎖消息。我肯定，上述事件，99.9%的香港人聽都沒有聽過，更何况思考真偽。

處身溫哥華，發現街上的人多了，店舖陸續解封，學校6月1日復課，快過香港。當然，北美洲面積2000萬平方公里，在溫哥華看到的事情，不代表所有北美城鎮都以同樣速度解封，但有一指標，應該可以代表北美的解封速度：這裏的汽油價格，由早前最低每升79.9加仙，已回升到98.9加仙，升幅達24%。

汽油零售價，極受出廠成本的影響，而煉油廠不只供應一個城市，而是大片地區的，所以溫哥華的油價大幅上升，意味最少北美西岸的解封有相當的進展。縱使左翼傳媒如何不想美國解封，如何想製造恐慌令經濟停頓打擊侵叔，但汽油價格上升，代表美國人已經忍不到在家中等餓死，逐漸恢復正常生活。

紐油再現負數機會不高

而國際油價，也支持美加解封的進度。即月期油上周五收市價29.65美元，比一個月前出現油價負37美元大幅攀升。本周二即月期油結算，又有人估計有負油價出現，我會用年輕時一套日本著名漫畫《聖鬥士星矢》的對白來作預測：「對聖鬥士用過的招數，第二次用就沒有效果。」上一次的確把許多人殺個措手不及，不過死的死，未死的也學精了，早早轉倉或離場，而且紐約期油在沒有什麼特別利好消息下上升，跟比較容易儲存的布蘭特原油差價進一步收窄，意味紐約期油的上升是因北美的經濟復蘇而帶動，紐油再出現負數的機會不高。

但美股的調整壓力，反而是來自中美冷戰甚至是擦槍走火的風險。中美金融戰和科技戰的消息，雖然很多人不願意聽，但採取鴕鳥政策不代表事情不會發生，中美海空軍在台海南海高頻活動，股市再一次視而不見而已。標普500指數期貨由2940點見雙頂下跌，跌到上周四的2760點反彈，周五收2855點，非常波動，估計標指期貨下破2760點的機會較衝破雙頂機會較高。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

相關字詞﹕美股期貨 中美角力 美國 油價 解封

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