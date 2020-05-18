經濟
何國良 基金看世界

投資策略

何國良：借助兩會「東風」 新經濟股如虎添翼

【明報專訊】在外圍市場氣氛的影響下，亞洲股票市場都受到拖累，出現了回調。從市場焦點去看，國際市場主要是受制於因疫情引發的經濟增長壓力所致。雖然不同的地區都嘗試從較嚴格的防疫措施中走向正常安排，但進度都只可以是緩慢，一來是由於醫學專家的建議指出，在沒有其他措施如增加病毒測試的數量的一同配合下，單純地放寬社交距離，在某些地區可能會出現受感染個案的爆發，情况有可能令當地醫療系統不能承受。

V形反彈太勁 適時調整更合理

另外，在一些地區，我們看到突如其來的新症爆發，迫使當地政府不得不重新實施較嚴厲的政策，韓國關閉酒吧等場所的政策正正就是這樣出來。因此，穩步緩慢地復元似乎更切合現時的概况，也許之前市場呈現明顯V形反彈略略走得太前，適時的調整好讓市况更合理。

最近，跟資深的航空從業員討論航空業前景，雖然大家都認為，要預計行業什麼時候可以走出當前困局並不容易，但行業逐步緩慢恢復仍然是市場共識。在各地封關的情况下，航空公司各師各法，盡量開源節流，以應付寒冬。

各行業正復元 原材料建築業較快

可能你會問，還有辦法可以開源？由於一般航班減少，正常貨運的途徑受到影響，在貨運需求旺盛下，有航空公司就利用民航機作貨運用，除了利用傳統機身貨艙位外，亦轉用經濟客艙運貨，以增加收入。這樣大費周章，管理層無非想將負現金流的情况盡量控制住，以保存公司實力，待行業經營環境改善後，可以東山再起，這可能是持久戰的唯一打法。

除了各行業本身的業務調整外，政府政策仍然是不少市場參與者所期望的。因此，內地兩會舉行在即，有券商對會議可能關注的內容也有一些預期。例如，在復工方面，各地部門都為安全復工作出了準備，從不同渠道所得到的數據，各行業都正在復元，其中以原材料和建築行業較快，其次是工業，服務行業則因疫情反覆而落後。所以，更多的扶持政策可能會落在更需要幫忙的行業上。

與此同時，在海外需求仍然疲弱之際，防止本地需求嚴重收縮亦將會是重點政策，這方面的政策可以有短中長期方面。短期，政府可以通過購物券來刺激消費；中期，可以透過稅務優惠和稅務改革來提升居民可支配收入，從而增加居民消費，促進經濟增長；更長期的政策，來自於改革紅利，例如戶口登記制度持續改革，改善福利保障制度等，都可以釋放更多消費力，出現持續的結構增長。

此外，在新的地緣政治形勢下，政策驅動的科研發展更會是未來一段關鍵時間的行動綱領。市場中強勢的新經濟股除了本身行業競爭優勢外，將可以有政策這股 「東風」襄助，可說是如虎添翼。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

中銀中標港鐵閘機信用卡方案 負責設計系統收單 新支付方式料2023推出
中銀中標港鐵閘機信用卡方案 負責設計系統收單 新支付方式料2023推出
業界：收單行經驗成中銀優勢
業界：收單行經驗成中銀優勢
八達通擴充功能 港鐵應佔利潤回升
八達通擴充功能 港鐵應佔利潤回升
港籌備遲 進度落後星洲
港籌備遲 進度落後星洲
騰訊未成年手遊限制擴至《王者榮耀》
騰訊未成年手遊限制擴至《王者榮耀》
人行顧問前副行長反對「中國式QE」
人行顧問前副行長反對「中國式QE」
全國兩會本周揭幕 三大基金前瞻國策
全國兩會本周揭幕 三大基金前瞻國策
普信普樂維：料不會大水漫灌 有序推貨幣財政刺激
普信普樂維：料不會大水漫灌 有序推貨幣財政刺激
晉達蘇達輝：內地樓市疲弱 觀望政策支持
晉達蘇達輝：內地樓市疲弱 觀望政策支持
往績回顧：銘基蕭菊嫻薦矽力杰金蝶 上周均勁升一成半
往績回顧：銘基蕭菊嫻薦矽力杰金蝶 上周均勁升一成半
港樓市再轉旺 4不利因素不容忽視
港樓市再轉旺 4不利因素不容忽視
港短炒風盛 扭曲ETF市場 「3175之亂」助投資者認清產品本質
港短炒風盛 扭曲ETF市場 「3175之亂」助投資者認清產品本質
掌舖獲iClick入股 攻網上營銷廣告
掌舖獲iClick入股 攻網上營銷廣告
保柏：扣稅產品吸引力增
保柏：扣稅產品吸引力增
阿里推港版「春雷計劃」 助中小企拓跨境電商
阿里推港版「春雷計劃」 助中小企拓跨境電商
財庫局︰「積金易」招標 冀下半年批出合約
財庫局︰「積金易」招標 冀下半年批出合約
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
森林防火攝像儀 賣到8國56城市
森林防火攝像儀 賣到8國56城市
張兆聰：隨市場風向 掃網上醫療股
張兆聰：隨市場風向 掃網上醫療股
鄺翠玲：正確理財觀念：先清還卡數後投資
鄺翠玲：正確理財觀念：先清還卡數後投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：憧憬Ｗ股染藍 美團Call 21777
金子：憧憬Ｗ股染藍 美團Call 21777
張兆聰：中央力谷基建 亞泥爆發力勁
張兆聰：中央力谷基建 亞泥爆發力勁
蔡金強：東亞次大陸：靜態的社會
蔡金強：東亞次大陸：靜態的社會
潘啓才：A股收購港股 不宜過分憧憬
潘啓才：A股收購港股 不宜過分憧憬
陳大為：美國也曾出現樓巿狂熱
陳大為：美國也曾出現樓巿狂熱
謝偉銓：從啟德地三度流標 看現行土地標售制度
謝偉銓：從啟德地三度流標 看現行土地標售制度
銀行推短期外幣高息定存吸客 叙做一星期澳紐元高見9厘
銀行推短期外幣高息定存吸客 叙做一星期澳紐元高見9厘
沈永年：東莞發展乏方向 暫不宜投資
沈永年：東莞發展乏方向 暫不宜投資
陸振球：白銀現空頭陷阱 銀礦ETF破降軌
陸振球：白銀現空頭陷阱 銀礦ETF破降軌
陸振球：股神日益倚重新經濟股
陸振球：股神日益倚重新經濟股
林少陽：堡獅龍的「夢想溢價」
林少陽：堡獅龍的「夢想溢價」
技術取勝：舜宇處上升通道
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：利豐堡獅龍先施海洋公園共通點
李聲揚：利豐堡獅龍先施海洋公園共通點
潘迪藍：台灣抗疫成功 利好新台幣
潘迪藍：台灣抗疫成功 利好新台幣
蘇沛豐：騰訊手遊績佳 同業FriendTimes望破頂
蘇沛豐：騰訊手遊績佳 同業FriendTimes望破頂
李順威：我在環球資產拋售中的對與錯
李順威：我在環球資產拋售中的對與錯
劉思明：追熱門股同時吸防守股
劉思明：追熱門股同時吸防守股
何啟聰：趁回軟吸納 美團Call 14316
何啟聰：趁回軟吸納 美團Call 14316
瑞銀亞洲：W股呈強勢 小米購20622
瑞銀亞洲：W股呈強勢 小米購20622
摩根大通亞洲：黃金ETF受捧 S金購23778
摩根大通亞洲：黃金ETF受捧 S金購23778
周顯：商業樓風險高 住宅至少租得出
周顯：商業樓風險高 住宅至少租得出
張佩儀：精明運用「強積金Apps」
張佩儀：精明運用「強積金Apps」
王弼：美解封較「假新聞創作」迅速
王弼：美解封較「假新聞創作」迅速
曾淵滄：藥物與物管新股玩法不同
曾淵滄：藥物與物管新股玩法不同
湯文亮：撤出中國有心無力 撤辣有力無心
湯文亮：撤出中國有心無力 撤辣有力無心
陳永傑：拆息回軟 H按用家料增
陳永傑：拆息回軟 H按用家料增
廖偉強：目標客群需重新定位
廖偉強：目標客群需重新定位
布少明：積壓購買力疫後料爆發
布少明：積壓購買力疫後料爆發
李志成：次季新盤表現勢V彈
李志成：次季新盤表現勢V彈
盧楚仁：特朗普不懷好意的強美元政策
盧楚仁：特朗普不懷好意的強美元政策
5月新盤成交撲千宗 疫後最旺 OMA首輪沽八成 Wetland加推折實最貴1724萬
5月新盤成交撲千宗 疫後最旺 OMA首輪沽八成 Wetland加推折實最貴1724萬
永泰鍾志霖：力谷「年輕化豪宅」
永泰鍾志霖：力谷「年輕化豪宅」
綠悠雅苑兩房未補價690萬沽 同類新高
綠悠雅苑兩房未補價690萬沽 同類新高
本月物業買賣登記 價量有望創半年高
本月物業買賣登記 價量有望創半年高
上月工廈買賣跌穿百宗 紀錄新低
上月工廈買賣跌穿百宗 紀錄新低
富豪．山峯洋房中式古雅格調
富豪．山峯洋房中式古雅格調
泓景臺呎價兩月彈近一成
泓景臺呎價兩月彈近一成
退休後積金現需求 目標贏通脹 主攻環球投資級別企業債
退休後積金現需求 目標贏通脹 主攻環球投資級別企業債