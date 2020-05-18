何國良：借助兩會「東風」 新經濟股如虎添翼

V形反彈太勁 適時調整更合理

另外，在一些地區，我們看到突如其來的新症爆發，迫使當地政府不得不重新實施較嚴厲的政策，韓國關閉酒吧等場所的政策正正就是這樣出來。因此，穩步緩慢地復元似乎更切合現時的概况，也許之前市場呈現明顯V形反彈略略走得太前，適時的調整好讓市况更合理。

最近，跟資深的航空從業員討論航空業前景，雖然大家都認為，要預計行業什麼時候可以走出當前困局並不容易，但行業逐步緩慢恢復仍然是市場共識。在各地封關的情况下，航空公司各師各法，盡量開源節流，以應付寒冬。

各行業正復元 原材料建築業較快

可能你會問，還有辦法可以開源？由於一般航班減少，正常貨運的途徑受到影響，在貨運需求旺盛下，有航空公司就利用民航機作貨運用，除了利用傳統機身貨艙位外，亦轉用經濟客艙運貨，以增加收入。這樣大費周章，管理層無非想將負現金流的情况盡量控制住，以保存公司實力，待行業經營環境改善後，可以東山再起，這可能是持久戰的唯一打法。

除了各行業本身的業務調整外，政府政策仍然是不少市場參與者所期望的。因此，內地兩會舉行在即，有券商對會議可能關注的內容也有一些預期。例如，在復工方面，各地部門都為安全復工作出了準備，從不同渠道所得到的數據，各行業都正在復元，其中以原材料和建築行業較快，其次是工業，服務行業則因疫情反覆而落後。所以，更多的扶持政策可能會落在更需要幫忙的行業上。

與此同時，在海外需求仍然疲弱之際，防止本地需求嚴重收縮亦將會是重點政策，這方面的政策可以有短中長期方面。短期，政府可以通過購物券來刺激消費；中期，可以透過稅務優惠和稅務改革來提升居民可支配收入，從而增加居民消費，促進經濟增長；更長期的政策，來自於改革紅利，例如戶口登記制度持續改革，改善福利保障制度等，都可以釋放更多消費力，出現持續的結構增長。

此外，在新的地緣政治形勢下，政策驅動的科研發展更會是未來一段關鍵時間的行動綱領。市場中強勢的新經濟股除了本身行業競爭優勢外，將可以有政策這股 「東風」襄助，可說是如虎添翼。

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[何國良 基金看世界]