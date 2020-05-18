經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：商業樓風險高 住宅至少租得出

【明報專訊】曹貴子案終於開審，在區域法院提堂，預計審期是25天。據知，這是曹醫生主動要求的，皆因調查時間已太久，如不起訴，便要撤控。

這當然是醫生精明﹕反正要解決，遲解決不如早解決，皆因判決是固定風險，等待是成本，等待的時間愈長，成本愈高，這成本的增加非但不能增加勝算，反而更有可能令到自己的勝算減低，理論上，時間更長，不排除對家可以找出更多比自己不利的證據。

由於地點太近，因此很多朋友得閒無事，都去聽審，我當然不去，寧願回家睡午覺，皆因到晚上，大家都會忍不住，把法庭聽到的內容到處傳播。

日前，我問一個地產代理朋友，地產市道好似旺番，有報道說業主反價，睇樓要排隊，賣樓賣到手軟噃！

誰知她說，弊在我做的是商業樓呢！現在商業樓的價格，回到20幾年前，無錯，是20幾年前，簡直係貼錢都無人買呀！

我說，咁做生意嘅，如果連人工材料都畀唔起，真係唔收租金都無用呀！所以說，如果要當小收租佬，還是住宅比較好，只要肯劈價，一定租得出。雖然這十幾年來，買舖的人賺大錢，但風險既高，回報又不穩定，我寧願炒股票好過。

她說，但寫字樓和工廠好啲嘅，可以用來住，不過要有獨立冷氣先至得，否則周六日無冷氣，熱到死，點住得人？

[周顯 投資二三事]

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