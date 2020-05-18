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盧楚仁 金匯商情

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盧楚仁：特朗普不懷好意的強美元政策

【明報專訊】上星期特朗普在訪問時突然改口，表態支持強美元，指現在強美元很好，是了不起的事。他的言論令投資者和分析員皆摸不着頭腦，不明他何故轉軚，我估計他的動機是不懷好意。但無論如何，強美元確實對環球(除美國)金融市場以至香港經濟均有負面影響。

特朗普為何改口支持強美元？他表示：「現在是擁有強美元的大好時機，每個人都想持有美元，因為我們美國維持了美元強勢，我雖然使美元保持強勢，從貿易立場來看將會面對艱辛，但從國家的通脹觀點來看，若沒有了通脹就不會有問題。」相信大家不能理解特朗普一方面希望負利率，另方面說貿易伙伴國操控匯率，現在卻自相矛盾，說強美元是了不起的事。他又說如果強美元可以控制通脹的話就不會有問題，他可能不明白現在美國以至大多數國家正面對嚴重通縮，只有小部分國家正面對滯脹。

強美元吸引資金湧向美國

所以我不會接受他說，因為強美元可以控制通脹的論點為出發點。我估計他唱好美元，當中主要原因是希望藉着強勢美元吸引世界各地資金湧向美國，令美國金融市場甚至經濟得益。假設以陰謀論看，特朗普轉軚唱好美元，目的是希望新興市場國家貨幣有進一步貶值的危機。近來特朗普不斷發炮攻擊中國的不是，相信大家有目共睹，他的言論一次比一次猛烈，當中不斷呼籲及要求美資企業撤出中國，甚至不排除懲罰一些不願意撤資的美企。

過去人民幣貶值，不斷令中國政府十分頭痛的，就是內地的走資問題十分猖獗。若特朗普打正旗號逼美元進一步升值，引致人民幣有進一步貶值壓力的話，我估計會令中國以及一眾新興市場國家的走資問題更為嚴重，令當地金融市場更趨震盪。在這些新的市場國家貨幣當中，有多隻貨幣已經情況危殆，進入深切治療部。當中包括和美國關係惡劣的土耳其和俄羅斯。

或掀新興市場貨幣危機

值得一提，土耳其早前向俄羅斯訂購S400防空導彈系統，已令美國非常不滿。五角大樓表示將會推遲或取消向土耳其出售第五代隱形戰機F-35閃電，更威脅實施新一輪經濟制裁，逼這位北約成員放棄俄羅斯的防空導彈系統，改為向美國購買愛國者防空導彈系統。可惜，土耳其斷然拒絕了美國的要求。若美元進一步走強，繼而令士耳其里拉和俄羅斯盧布出現貨幣危機，引致兩地央行的外匯儲備大量流失，情況岌岌可危。

對香港市場及經濟沒好處

不管特朗普有心或無意，如果刻意用手段讓美元進一步升值的話，帶來的負面後果絕對不容忽視。特朗普未轉軚唱好美元之前，美元基本上形勢一片良好，現在他再火上加油，令美元確實如虎添翼。美元強勢，除了對新興市場造成貨幣甚至債務危機之外，還有以下的影響。

一、美國股票市場因大量資金湧入而可能受惠，令美股三大指數有機會進一步反彈；

二、美元強勢，很大機會對以美元報價的商品不利，除非如黃金有避險成分，否則美元強勢下，大多數商品應該無運行；

三、強勢美元帶動港元兌非美貨幣也出現強勢，尤其是港元兌人民幣轉強，對香港金融市場和經濟均沒有好處。

最後，除了兩會之外，本周有多項政經大事值得關注。今日有世衛大會；明天（19日）紐約6月期油結算；星期五阿根廷的650億美元債務協商到期。另外特朗普在5月7日表示，會在兩周內公布首階段中美貿易協議的報告，即本周四前將會公布。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

相關字詞﹕俄羅斯 土耳其 人民幣 中美角力 特朗普 強美元

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