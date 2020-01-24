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投資策略

摩根大通亞洲：黃金ETF受捧 S金購23778

【明報專訊】國際金價企穩1700美元，美國失業救濟數據較預期差，加上早前聯儲局主席鮑威爾亦發表對經濟悲觀的言論，避險需求增加下推升金價。黃金ETF資金流今年以來有增無減。有分析指，金價突破今個月以來約1735美元的阻力位，如能成功企穩此水平，後市或有機會挑戰上月高位1775美元。投資者看好金價後市，可留意S金購23778，行使價1313元，實際槓桿約6倍，最後交易日2020年12月17日；看淡可參考S金沽22936，行使價1122.22元，實際槓桿約10倍，最後交易日2020年8月25日。

金礦股顯著做好，當中以山東黃金（1787）及招金（1818）升勢較突出，短線部署上，山東黃金逼近月初的上市高位，上方蟹貨阻力較招金為少，追入部署可參考東金購23053，行使價25.25元，實際槓桿約4倍，最後交易日2020年8月26日；或價外但較為長期的東金購27191，行使價30.33元，實際槓桿約4倍，最後交易日2020年11月2日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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