摩根大通亞洲：黃金ETF受捧 S金購23778

金礦股顯著做好，當中以山東黃金（1787）及招金（1818）升勢較突出，短線部署上，山東黃金逼近月初的上市高位，上方蟹貨阻力較招金為少，追入部署可參考東金購23053，行使價25.25元，實際槓桿約4倍，最後交易日2020年8月26日；或價外但較為長期的東金購27191，行使價30.33元，實際槓桿約4倍，最後交易日2020年11月2日。

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