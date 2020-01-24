摩根大通亞洲：黃金ETF受捧 S金購23778

【明報專訊】國際金價企穩1700美元，美國失業救濟數據較預期差，加上早前聯儲局主席鮑威爾亦發表對經濟悲觀的言論，避險需求增加下推升金價。黃金ETF資金流今年以來有增無減。有分析指，金價突破今個月以來約1735美元的阻力位，如能成功企穩此水平，後市或有機會挑戰上月高位1775美元。投資者看好金價後市，可留意S金購23778，行使價1313元，實際槓桿約6倍，最後交易日2020年12月17日；看淡可參考S金沽22936，行使價1122.22元，實際槓桿約10倍，最後交易日2020年8月25日。
金礦股顯著做好，當中以山東黃金（1787）及招金（1818）升勢較突出，短線部署上，山東黃金逼近月初的上市高位，上方蟹貨阻力較招金為少，追入部署可參考東金購23053，行使價25.25元，實際槓桿約4倍，最後交易日2020年8月26日；或價外但較為長期的東金購27191，行使價30.33元，實際槓桿約4倍，最後交易日2020年11月2日。
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