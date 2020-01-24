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瑞銀亞洲：W股呈強勢 小米購20622

【明報專訊】科技相關股騰訊（0700）、小米（1810）、美團（3690）及阿里（9988）再度成為巿場焦點。早前恒指服務公司就同股不同權公司應否被納入恒指選股範疇諮詢業界，市場憧憬最終會批准，阿里、美團和小米有望最快下季獲納入。如看好W股可繼續強勢，可留意美團認購13852，行使價129.88元，2020年9月到期，有效槓桿約5.9倍；小米認購20622，行使價13.88元，2020年8月到期，有效槓桿約6.9倍；美團牛證52608，收回價110元，2021年2月到期，有效槓桿約8.9倍；小米牛證52641，收回價11元，2021年2月到期，有效槓桿約7.8倍。

ATMX股份表現可謂各自各精彩，騰訊受業績帶動創過447元的超過2年高位，但獲利回吐壓力大，股價回落至420元整固；反而阿里相對落後，本月仍受制200元水平。如投資者看好阿里能夠接力，可留意阿里巴巴認購23220，行使價224元，2020年9月到期，有效槓桿約8倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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