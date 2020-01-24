瑞銀亞洲：W股呈強勢 小米購20622

【明報專訊】科技相關股騰訊（0700）、小米（1810）、美團（3690）及阿里（9988）再度成為巿場焦點。早前恒指服務公司就同股不同權公司應否被納入恒指選股範疇諮詢業界，市場憧憬最終會批准，阿里、美團和小米有望最快下季獲納入。如看好W股可繼續強勢，可留意美團認購13852，行使價129.88元，2020年9月到期，有效槓桿約5.9倍；小米認購20622，行使價13.88元，2020年8月到期，有效槓桿約6.9倍；美團牛證52608，收回價110元，2021年2月到期，有效槓桿約8.9倍；小米牛證52641，收回價11元，2021年2月到期，有效槓桿約7.8倍。
ATMX股份表現可謂各自各精彩，騰訊受業績帶動創過447元的超過2年高位，但獲利回吐壓力大，股價回落至420元整固；反而阿里相對落後，本月仍受制200元水平。如投資者看好阿里能夠接力，可留意阿里巴巴認購23220，行使價224元，2020年9月到期，有效槓桿約8倍。
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