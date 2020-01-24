經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：趁回軟吸納 美團Call 14316

【明報專訊】連日創新高的美團點評（3690），上周五高位回落，失守120元關口。由於與歷史高位距離不遠，向上觀望再破頂機會，支持參考110元水平。美團高位回軟，資金對將公布的季績具憧憬，好友近日向上換馬。看好可考慮美團認購證14316，行使價131.08元，2020年10月到期，實際槓桿約6倍。反手觀望回吐的淡友，則留意行使價約100元的認沽證。看淡可考慮美團認沽證27906，行使價97.53元，2020年9月到期，實際槓桿約5.7倍。

阿里巴巴（9988）止跌回穩，周五曾升至197元以上。阿里即將公布季績，憧憬追落後，看好可考慮阿里認購證23920，行使價215.20元，2020年9月到期，實際槓桿約7.3倍。看淡可留意阿里認沽證24019，行使價170.88元，2020年9月到期，實際槓桿約5.8倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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