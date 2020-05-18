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劉思明：追熱門股同時吸防守股

【明報專訊】港股上周先升後回，恒指重返月初或區間底部水平，不容有失。雖然炒股不炒市持續，科網、醫療生物、物管、教育股依然炒得火熱，惟市况疲弱，買盤傾斜，在追捧熱門股份之餘，也可留意部分防守股回吐低吸機會。

恒指上周高開升上24766點無以為繼，輾轉向下，周五低見23671點，收報23,797點，全周跌432點或1.79%；國指跌1.96%。大市日均成交1055億元，低於60天平均一成，交投略淡。走勢上，恒指於10天線、20天線穿梭，周四重返50天線之下，但仍處於4月初以來約23500點至24600點區間，現正下試區間底部，考驗支持力度。

要防反彈近尾聲

趨勢寬度方面，上周恒指國指成分股高於10天線、20天線比例繼續下降，周五跌至兩三成；高於50天線比例從六成高位回落，周五減少至四成多，保持回升趨勢，而格局正如近期提到與去年7月相似，要提防反彈近尾聲。

至於大市，從恒生中型股、小型股指數來看，上周前者跌0.81%，後者升0.38%，跑贏恒指國指，中小型股表現不俗。據《明報》港股數據庫，周五升跌比率45比55（跌多升少），升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔不足一成；全周計，升跌比例27比73，有近三成股份上升。另一要留意，上周有兩日有八成股份下跌，兩日有略多於一半股份下跌，對上一次5日有4日跌多升少，或5日有2日八成下跌，已經是3月大跌市時，反映市况有轉弱迹象。

騰訊料414元有支持

跌市不乏逆市上升股份，行業股份表現參差最為明顯。本報數據庫追蹤的30個行業，上周有一成半多上升，教育升4%表現最強，軟件升3.5%，家品及零售、醫藥保健升約3%，科技器材升近1%。另有個別主題如生物科技、物管的股份繼續攀升。科網龍頭騰訊（0700），業績後股價高開急轉，高位回落超過半成，預計20天線約414元有支持，可以趁機吸納。

整體行業中，有一半的跌幅超過2%，航空及相關、電訊、地產及相關跌逾4%表現最差。香港疫情受控，經濟活動逐步恢復，但復蘇緩慢，香港電訊（6823）在除淨後股價偏軟，惟料公司受疫情影響較為溫和，基本面穩健，可以趁機吸納。

5G業務看好 香港電訊分段吸

香港電訊的家用寬頻及流動通訊業務料可以保持穩定，令人關注是商業業務受經濟下滑及同業競爭的影響。公司的商業客戶以大型企業或公營機構為主，對逆周期防禦能力較佳，在數碼經濟發展、5G帶動創新消費及商業應用的推動下，對資訊科技需求將有增無減，仍有利其前景。股價方面，香港電訊於50天線約11.5元至11元有良好支持，可以分段吸納。

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[劉思明 數據尋寶]

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