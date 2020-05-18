蘇沛豐：騰訊手遊績佳 同業FriendTimes望破頂

FriendTimes（6820）自行研發女性手遊，即是目標玩家以女性為主，公司自2010年於蘇州成立以來，一直專注此市場，過往的王牌遊戲包括《熹妃Q傳》及《宮廷計手遊》等。公司的最新主打遊戲是去年12月推出的《浮生為卿歌》，同樣屬於中國古風遊戲，受歡迎程度急升，於5月14日打進中國iOS遊戲暢銷榜頭5名（3月份排名12至20，4月份排名9至15）。

根據公司上市時的招股書，其遊戲產品生命周期較長，例如2015年6月推出的《熹妃傳》，於2019年6月仍處於穩定成熟期（未到衰退期），相信與此類遊戲性質和公司策略有關。相對而言，行業內其他非休閒類手遊的周期一般只有7至16個月。因此，可以預期仍處於初始增長期的《浮生為卿歌》，將至少於未來兩三年持續帶來可觀收入。

此外，FriendTimes今年將推出至少4款自家開發遊戲，而原有遊戲將推出更多外語版本，料帶動盈利增長。FriendTimes的2020年預測市盈率約9倍幾，遠低於行業平均的20倍。股價上周四發力，升穿對稱三角形頂部，周五維持升勢，有望挑戰上市高位2.99元，破頂後的三角形量度目標約3.7元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份；招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]