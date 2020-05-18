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潘迪藍：台灣抗疫成功 利好新台幣

【明報專訊】在工業化經濟體當中，台灣受新冠狀病毒肺炎大爆發的影響最小。儘管台灣的人口與澳洲相近，但台灣的累積感染人數還不到450人，而死亡人數則只是6人。台灣的學校、商業機構和食肆一直都照常營業。對於新冠狀病毒肺炎，台灣政府選擇了快、狠、準的處理方式，一早就禁止了中國大陸和香港等地區的人士入境，甚至對於在內地和香港的台灣人回台，亦非常謹慎，並嚴格追蹤感染源頭。這些果斷行動的回報是，台灣本土的活動並未受到實質性干擾，而這將會令到新台幣持續表現出色。

對於以出口為導向的經濟體來說，維持日常經濟活動十分關鍵的，尤其是因為這會支持就業。從台灣相當穩定的消費者信心指數可以看到台灣內需的彈性，這與日本和韓國的暴跌形成鮮明對比。

台灣內需現彈性 消費信心穩定勝日韓

無疑，入境旅遊禁令打擊了台灣的交通運輸和酒店業，但旅遊業只佔台灣GDP的4.4%。而且，台灣本土內並沒有封城隔離措施和旅遊禁令，台灣市民將較多錢花在本土，正好對入境旅遊產生抵消作用。這些本土消費開支，亦可以減輕由於出口下跌而對經濟造成的影響。對於台灣來說，比較大的隱憂是外部需求下跌，因為出口貿易佔了台灣GDP的53%之多。而日本的出口則只佔其GDP的14%，美國的出口更加只佔其GDP的11%。

半導體板塊競爭力強 助穩出口貿易

有別於大多數發達經濟體的GDP通常以服務為主導，台灣在快速增長的半導體板塊的強項，令到製造業在它的GDP中所佔的百分比在過去15年有所回升。當然，由於消費者收入減少而引致全球總需求下跌，各行各業都難免會有些損失，但隨着人際交往活動轉移至網上，電子行業看來似乎是相對的贏家之一。甚至在新冠狀病毒肺炎開始大爆發之前，全球電子產品周期就已經活躍起來，例如伺服器方面的投資由去年第四季就開始明顯。各國執行封城措施，就更加令到雲端運算的需求上升，令到伺服器方面的投資加速增長。

台灣的生產商位於產業價值鏈的頂端，應該屬於5G流動通訊技術推出的主要參與者，這將會刺激消費者更換設備，並促使網絡運營商升級基礎設施。但令人擔憂的是，中美之間不斷升級的科技戰會阻止台積電等晶片代工製造商為華為生產晶片。

電訊業方面的好消息是，網絡運營商並未受到新冠狀病毒肺炎大爆發的影響。美國的網絡運營商已經宣布了新的投資計劃，這些資金通常來自放棄了的股票回購計劃。中國大陸的新基建開支的重點亦有可能是在網絡技術方面，而不是好像2009年的刺激經濟計劃般偏重交通運輸項目。簡而言之，對於台灣來說，網絡基建的強勁需求，可能仍然無法完全抵消消費產品銷售額的下跌，但卻可以減輕其衝擊。

出口貿易相對強 貨幣有望跑贏

當大多數國家都正在尋求靈丹妙藥來解決疫情和經濟問題時，台灣的出口貿易卻相對強勢，加上油價下跌帶來的意外收穫，以及台灣政府應對疫情的對策大致獲得認同，新台幣將可以跑贏大市，並且成為一種獨特的價值儲備。對台灣中央銀行（CBC）來說，這種轉變既是福音，也是禍根。因為台灣中央銀行一直傾向透過干預，令新台幣的匯率略為偏低，從而令台灣外貿情况保持平穩。

為了在競爭激烈的出口市場中維持競爭力，台灣中央銀行一向覺得新台幣宜低不宜高。然而，台灣中央銀行壓抑新台幣匯率的能力，將來可能會受到經常帳盈餘擴大以及相關儲蓄累積的限制。

過去10年，台灣的經常帳盈餘都被轉移至人壽保險公司，而後者則投資在外國的固定收益資產，導致與它們承保的責任錯配。

因此，台灣中央銀行將來可能會動手干預，以避免新台幣升值，就好像日本央行那樣。對於那些尋求在亞洲分散及平衡風險的人來說，這令新台幣成為一個選擇。從好的方面來看，如果全球經濟復蘇確實發生，那麼台灣這種相對較小和開放的貿易導向型經濟體將會受惠。而如果市場繼續動盪，新台幣亦應該可以作為一個相對穩定的避風港。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

相關字詞﹕跑贏大市 新台幣 果斷 台積電 華為 半導體 快狠準 肺炎 台灣

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