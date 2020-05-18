李聲揚：利豐堡獅龍先施海洋公園共通點

四件事的共通點：本土，歷史品牌，風光一時，經營不善，苟延殘喘。疫情或是最後一根稻草，但4間公司早已積弱多年。退出歷史舞台，實屬必然。

先說利豐，是最可惜的一間，爬得最高，跌得最痛。其他3間公司從未像利豐般受吹捧，盛智文年代的海洋公園也未到同等高度。小弟求學年代，港大搞些什麼「香港領袖系列」，除了地產佬外，誰人最巴閉？正是馮國經。利豐被視為香港傳奇，馮氏被視為經營之神，特首大熱。馮氏身家雖不及地產佬，但正是少一分銅臭，多一分品味。利豐是哈佛教材不出奇，但馮氏本人曾經任教哈佛，此等資歷有誰能匹敵？

堡獅龍與時代脫節 逆境沒頂

往後發展，大家清楚，甚至未必是馮氏經營不善，是世界變了。利豐業務，說穿了就是「買辦」，亦有人說香港文化就是「買辦文化」。留意利豐在金融海嘯中並無一沉不起，倒是再創新高，市值一度達到2000億，但私有化前是100億不到。發生了什麼事？無非是世局轉變，阿里巴巴（9988）等電商崛起，誰還需要香港「買辦」？一代大藍籌，最後市值低過金利豐（1031）。

至於堡獅龍云云，早已和時代脫節，足見市場如何殘酷。公司之前兩年都虧損，大環境不錯時尚且如此，逆境時當然是沒頂。今次交易賣家是羅家聖，持股66%。買家公司由李寧家族私人持有的非凡中國（8032）持股80%，羅家聖侄兒羅正杰則持有20%，意思意思。搞笑在總收購金額是4600萬！未夠買個太古城特色單位，而公司停牌前市值仍有2.4億。到底是賣什麼藥仍不知道，中資入股可能有新搞作甚至注入資產，但明顯姓羅的已經淡出。

海洋公園早完成歷史任務

堡獅龍好歹2016年仍然賺錢，先施更是叫人無話可說。小弟要翻查歷史文獻，才找到公司對上一次錄得盈利，是2013年。記得本報某作者在著作中提過，投資此類股票，等同供養家族後人，實在說得精警。即使之前幾年大環境還好時，先施都可以每年錄得上億虧損，現在情况更不用說。去年9月公司帳面值才4000萬，現在相信已資不抵債。找到好人家甩身，可喜可賀。最諷刺的是，先施比利豐、堡獅龍更早墮落，股價長期不振，結果過去幾年間買入先施，賺錢機會倒是比另外兩隻高。

至於海洋公園云云，無數學者及KOL已炮轟，筆者也在facebook寫了數篇文章，不再重複論點呃稿費。但和以上三家公司不同，上市公司小股東，可以說是願賭服輸（除了恒指強積金被迫投資利豐的那部分），若公司沒有欺詐，那看錯管理層，投資失利，當然是自己眼光不好。但海洋公園是政府錢，大家的金錢。作為自由市場擁護者，小弟認為海洋公園早已完成歷史任務。

都什麼年代了？中學生都一年去幾次日本，政府全無必要搞公營的主題公園。盛智文年代能夠賺錢，倒也奈他唔何。但現在海洋公園連年虧損，和堡獅龍、先施一樣，大圍順境仍要蝕錢，是結構問題多於周期問題。樂園人工開支倒是不手軟，更令大家氣憤。

小弟其實是舊派人，愛懷舊。但時代會變，年少時食「百人一朱」也覺得很高級，現在口味當然提升。市場也是如此，現在大家已不再光顧堡獅龍和先施，海洋公園外也有很多選擇，利豐地位也今不如昔，就讓時代將它們淘汰。私人公司若有人願意鬥長命，也是個人選擇（先施歷來也多次供股）。但拿公帑補貼無底深潭，倒不如派給窮苦家庭，讓家長自行選擇（小弟並無子女，自動喪失資格）。要去迪士尼，去日本看企鵝，還是去長隆，悉隨尊便。這可能對政府的民望有點幫助。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]