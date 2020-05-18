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林少陽：堡獅龍的「夢想溢價」

【明報專訊】上周接連兩家港資家族零售商賣盤，兩單交易炒埋一碟都唔夠6億，依然引起一些市場迴響，大概是因為兩個賣盤家族，都是本港的世家望族，其中一家更加是百年老店。無獨有偶，同日美國大型百貨公司J.C. Penney亦因為抵擋不住歷史洪流，申請破產保護，頗有為線下消費時代畫上休止符的况味。

在三單看似獨立實際又相關的新聞中，最離奇的應數堡獅龍（0592），大股東竟然願意以市值折讓逾七成賣盤！羅氏家族身家，保守估計亦不止三數百億，今次以4662萬元出售Bossini，對家族來說只是零錢。但究竟這算不算是賤賣家族資產？大家最好還是放長雙眼，幾年後回望再作評論未遲。

看似賤賣 實在迫不得已

這單交易，買家是由李寧控制的非凡中國（8032）及羅家後人羅正杰以80:20的股權比例合資持有的龍躍國際，向大股東羅家聖收購手頭66.6%已發行股份。交易完成後，羅家仍間接持有堡獅龍13.32%股權。這等同大股東承認單憑一己之力，已無力挽回這盤家族生意。截至去年9月底止，公司還持有2.62億現金及等價物，但經歷連串社會事件及今年的疫情衝擊，至今為止公司應該已差不多彈盡糧絕，要維持營運，好可能要自己科水供股。

如今這宗交易，不用自己科水救亡不特止，還有零錢落袋，兼夾乘機引入一個對中國零售市場相當熟悉的大股東。說不定有朝一日，堡獅龍最終能在神州大地，以「便服版」李寧身分，搖身一變成為「零售股王」亦未可料，而屆時羅氏家族那區區十數巴仙股權，隨時遠比現今那66.6%股權值錢。

將來13%股權 可能比現時66%值錢

以上，當然純粹是我發的白日夢，大家千萬不要當真。不過，股票市場向來是一個比荷李活更大的夢工場，只要有夢想，有執行力，再加上一丁點運氣，一些原本不大可能的事，仍然有機會成真。試想想，當李寧在1984年洛杉磯奧運會橫掃多面體操金牌的時候，又有幾多個人會想像得到今天他竟然能成就一個650億元市值的體育用品王國？

李寧變出650億市值 無人估到

上周五，有朋友問我，這單交易是否博得過，老實說，這不多似是一項認真的投資。不過，如果你是以買六合彩的心態，用輸了亦不多覺的零用錢，當做買張飛睇場戲，那又未必是一個壞主意，只要買飛之前，要記住你已賺了娛樂，而娛樂，通常是要花錢買的。

至於另外一單收購，據報買家原本在國內從事房地產生意，雖不至於跟百貨業風馬牛不相及，但起碼不像李寧與堡獅龍那麼令人即時產生很合情理的聯想。買家當然可能有他自己非常精準的客觀盤算，但不知為什麼，這一刻我想起的卻是：某位新晉富商，忽然之間出現在娛樂版不多顯眼的地方，報道他正在跟某某過氣明星交往。

這名富商來說，他未必在乎這究竟是不是一段天長地久的愛情，反正，他至少在這一刻他已經滿足了心目中那份曾經擁有的虛榮感。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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