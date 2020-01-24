陸振球：白銀現空頭陷阱 銀礦ETF破降軌

筆者和何民傑相熟，問他是如何投資白銀，他說是購入銀條，而筆者早前也在白銀期貨作勢升穿今年下降軌時，在5月6日以42.88美元買入相關的白銀3倍槓桿ETN（USLV），約10日時間在上周五曾高見59美元，升幅達37.6%，爆發力驚人，但如此波幅也未必適合一般投資者。

白銀期貨月線圖在3月時曾跌破多年低位，但隨即抽升，形成了空頭陷阱Bear Trap（圖1），若白銀再升，有可能出現挾空倉而令銀價再飈升。另外，白銀價格相對黃金的比例在3月時出現歷史新低，也令白銀相對黃金有極大的追落後空間。

投資白銀，除了白銀實貨如銀條、期貨合約和相關的ETN外，也可留意銀礦生產商的股票，如美國上巿的泛美白銀（美國上巿編號：PAAS），該股3月曾低見10.61美元，及至上周五已升至24.54美元，升幅達1.3倍。須知道，如某白銀礦商生產成本為10美元，如銀價為12美元，則每單位利潤為2美元，如銀價升至16美元，其利潤不是如銀價只升了三分之一，而是升了兩倍，反映如在升巿，銀礦股的升幅可以極其驚人。如大家不想只買一家銀礦公司的股票，而是想分散風險，可考慮買入包括多家銀礦商股票的ETF如SIL，而SIL月線圖剛升穿長期下降軌（圖2），值得留意。

[陸振球 投資超限戰]