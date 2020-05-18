沈永年：東莞發展乏方向 暫不宜投資

筆者認為，若比較整體生活成本，包括居住、飲食、學費等，珠海一定高過中山，約高30%左右；當然，要是想住得豪一些、高檔一點，不介意學費較貴的話，那當然可選擇珠海，始終那邊的學校選擇較多，生活質素也較佳。

還有，要是打算開花店，筆者也認為是合適的，始終內地目前的經營環境比香港優勝。地域選擇上，可能就要考慮在一些商業區，或是人流較旺的住宅區經營了，而在內地的經營模式，筆者更主張實體店結合網上模式來經營，要是只做實體店的話，我始終認為風險較高，且內地非常流行網上購物；不過，又不能只做網上銷售，因為競爭對手實在太多，難以突圍而出。所以，兩者相結合就最好，或許實體店所接的生意不太多，但作為旗艦店，可以在店內擺放不同樣版、貨物種類作招徠，在進行市場推廣時也較方便。

其後該讀者再問，除珠海、中山外，東莞目前的情况如何？為何很少見筆者介紹？坦白說，除非該讀者本身有親友在東莞居住，或是在那邊有生意，對當地的環境非常熟悉，否則筆者暫時不大建議在東莞投資物業。

筆者早於廿多年前已在東莞做地產生意，過往那裏色情和娛樂事業蓬勃，卡拉OK、酒店林立，風頭一時無兩。自國家主席習近平下令清洗太平地，令東莞熱鬧不再，十室九空，就連以往帶動東莞經濟之一的製造業，亦逐漸被電子商貿所淘汰，生意受到嚴重打擊，近來在中山、珠海的人遠比東莞還要多。

當初東莞的繁榮是靠娛樂事業、製造業來撐起，現時東莞各鎮雖然已重新定位，但老實說，筆者認為當地的發展方向至今尚未清晰，我暫時仍未看得通透。

再從發展規劃看，珠海有港珠澳大橋、深珠通道；中山有深中通道，未來幾年亦陸續有不少基建落成；但東莞呢？以前香港人去東莞投資，是因為有深圳地鐵到達東莞，但地鐵早已開通了，現在根本看不到再有任何新基建或大型建設了。

事實上，中國政府亦將規劃焦點落在珠海和中山那邊，這也是愈來愈多人到珠海、中山投資的原因，東莞變得黯然失色，就連民生、消閒娛樂的配套亦欠奉。

中央規劃焦點在珠海中山

儘管東莞的祟山湖近年在高新技術產業方面有不錯的發展，成為創新創業新基地，吸引了華為等大型企業進駐，但這些與居住、民生又談不上關係，始終那邊是工業地帶，要是居住的話，論景觀、論空氣、論生活質素，也通通不及珠海、中山，所以東莞住宅升值能力實在有限，加之當地住宅平均樓價亦要萬多元一平方米，這價錢在珠海、中山已有很多優質的選擇呢！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]