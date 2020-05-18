銀行推短期外幣高息定存吸客 叙做一星期澳紐元高見9厘

明報記者 龍彩霞

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，自疫情爆發以來，主要國家央行已將利率降至歷史低位，經濟前景持續惡化，增添央行壓力，並推升市場對負利率的預期。美國聯儲局主席鮑威爾稱當前未考慮負利率，令市場對年內推行負利率預期降溫。大家冀望下半年疫情可以紓緩，主要經濟活動可以恢復，好像澳洲和新西蘭互相重開邊境，恢復兩國人民往來旅遊。那麼，澳紐元會否因此反彈？

央行擴QE規模擬行負利率 紐元受壓

觀乎近期澳紐元未見走強，而新西蘭央行擴大QE規模，並指未來負利率是其中一個選項，令紐元受壓，兌美元走在0.60和0.62之間。上周新西蘭政府將新冠肺炎警戒級別從3級降至2級，據其央行和財政部稱，在2級警戒下，經濟產出將恢復到正常水平的85%至91%。為了支持經濟復蘇，央行預計會將量化寬鬆計劃規模擴大一倍，以購買政府債券為主要目標，料復蘇之路穩定而緩慢。

澳洲方面，統計局（ABS）上周四（5月14日）公布的數據顯示，4月失業率上升1個百分點，從3月錄得的5.2%升至6.2%，但低於市場預期的8.3%。局方表示，全國有270萬人失業或工作時間減少，同時有近50萬人離開了勞動市場，故限制了失業率升幅，否則可能升至9.6%左右。數據公布後，澳元迅速走低，兌美元曾跌至0.6420水平。

中澳貿易關係緊張 澳元走弱

不過，疫情蔓延的衝擊下，澳洲4月份勞動市場表現疲弱也是市場預期之內，因此預計數據的進一步影響有限；反而近來中美兩個全球最大的經濟體之間的貿易摩擦再度升溫，影響更大，現在市場利好利淡因素共存。此外，中國上周宣布對澳洲4家肉類加工廠實施對華出口禁令，雙方貿易關係變得緊張，中國作為澳洲最大的出口國，澳元走勢無疑會受到相關消息的影響。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，踏入5月份美國陸續已有逾半州份局部解封，所以按理新增失業人數應會逐步減少，現最關注的是這數字減幅有多大。他提醒，如減幅輕微，甚至不減反增，提防會破壞市場對重啟經濟的樂觀情緒，使資金再次重返美元避險，不利其他外幣走勢。另外，他認為還要密切留意美國每日的新增確診人數，以衡量重啟經濟後的疫情變化。

就過去一周觀察所見，美國每日新增確診人數平均約2.5萬，較5月前未見太大異樣。各國重啟經濟愈是成功，市場風險胃納自然提升，美元避險需求將會下降，自然走弱。中國今年首4個月鐵礦石入口按年增長5.3%，可見疫情並無影響中國對鐵礦石的需求，而有關情况亦反映在澳洲出口數據上。受惠鐵礦石及黃金出口表現佳，澳洲3月創下106億澳元貿易盈餘的歷史紀錄，因此市場亦上調澳洲首季GDP預測，但在疫情下料仍難免出現經濟收縮。澳洲經濟基本因素雖然不錯，惟疫情一日未見明顯好轉，料澳元於0.66水平仍有阻力。

恒生：倘資金返美元避險 不利其他外幣

如果紐元及澳元下跌空間不大，不妨考慮高息定存。現時市場以一星期的澳紐元定存利息較吸引，如匯豐尚玉客戶可享9厘年息，卓越理財客戶則稍低，低仍有8.9厘。南商剛推出5月定存優惠，由5月4日至6月30日期間以兌換資金開立「倍高息定期存款」戶口，敘做7天期澳元或紐元定存，均可享8厘年息。

富邦銀行為吸新資金，未有富邦戶口的投資者可以經該行兌換澳元或紐元，而金額達10萬港元等值或以上，一星期定存分別可享9.1厘及8.85厘年息。恒生銀行則由2020年4月22日至9月30日於有效交易時段內，經恒生個人e-Banking、恒生個人流動理財服務應用程式、電話理財熱線或分行，透過綜合戶口以指定金額兌換指定貨幣，並同時設立該貨幣的一星期定期存款，優越尊尚理財客戶敘做澳元及紐元定存便可享年息8.3厘，綜合戶口客戶則為6厘，存款額最低1萬澳元或紐元，最高20萬澳元或紐元。

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