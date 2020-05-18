陳大為：美國也曾出現樓巿狂熱

仍沿用前文的圖，現在且應用在美國人身上，其考慮和比較的過程亦相同。

美國人投資 股票仍是主流

美國人一般而言，通過各種能扣稅的退保和投資計劃去投資不同工具。間接地，股票仍然係主流。而更值得留意的是：當香港富豪多數通過買地買舊樓買舖買office發展然後賣出/租出起家，美國富豪更多卻通過發明或re-innovate或改變生產組織去創業，得到市場認可，即時上市，「印股票」賺一筆，然後再以此當抵押發展。

即係話，美國人，不論貧富，都更喜好股票多於供樓，至少對樓沒香港人狂熱。何也？

最明顯的，是美國股市的回報，大部分時間都優於美國的房產。兩者的all-time high更是沒得比。不過，如欲再深入一點看，不如反過來，看exceptional case，即是那段股票回報下跌但美國私樓回報仍穩步上升的時期。那段正好是科網泡沫爆破，連續減息，直至2003年SARS的谷底。之後美股的表現重新好過美國地產，但相差幅度仍然是1994年計最小的時期。

港人買樓投資 實在難入場

而那個時期美國的銀行在低息又少監管下，「唔做樓按生意」就傻。一如電影《The Big Short》裏所描述，不單止有「呼吸盤」，連「狗名盤」（即係求其拿狗名亂填其他資料都能從銀行處借到房貸），無中生有盤都能夠出現。而買家也趨之若鶩，拼命摩貨，甚至摩上摩，和1997年前的港人沒啥區別。

數，個個都識計。就算唔叻，通過trial and error，都多少摸到點印象：什麼資產好做。

於是乎，言歸正傳，香港人考慮買樓與否的機會成本，有一些以下的改變：

1.1997年前後，甚至2008年前後，香港人對美股認識少，遙距買賣又難。今時今日，既有大量KOL論美股，網上跨境買賣，填好declaration form後就易過借火，港人投資多了選擇。

2.香港樓價貴到一個地步，除非閣下可以樓換樓，或者有父/母幹，又或者有份超筍工，不然連蚊型單位都難以入場。就算夠實力進場，排隊人眾，唔知幾時可以bid贏入場，尤其如果這樣短缺，已進場的卻不輕易平手甚至蝕讓。

3.但與此同時，當此疫情，貴價樓，特別係傳統高尚區的「真‧豪宅」跌幅比中小型單位深。連同旺區地舖，都沒有了以往的承接力。

以上這些因素如何影響取捨？怎麼影響樓價？下期再論。

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[陳大為 世界為觀]