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潘啓才 通天財技

投資策略

潘啓才：A股收購港股 不宜過分憧憬

【明報專訊】從來一家公司要收購另一家公司並非容易的事情，當中涉及很多層面的工作，包括審查、計算、定格，以及之後員工安排等商討等等，如果兩家公司在同一個國家或地區可說相對較容易，但如果處於不同國家或地區，則涉及不同的法律、政府部門及監管機構等，可說是困難重重。

近年來，由於內地上市監管較為嚴格、排隊上市的時間較長，以及融資成本較高，加上香港市埸估值較低、較多海外投資者參與、市場明顯較為開發，融資亦較為容易，所以不少內地企業、尤其是上市公司（內地A股）來港收購上市公司。不過，內地A股要收購香港上市公司並不容易，須經國家外匯管理局、商務部、中國及香港證監會等重重審批，在收購過程之中增添了不少變數。

例如在2018年7月，深圳上市公司新光圓成（深：002147）公布，擬以83億至136億元現金收購豐盛控股（0607）全資子公司Five Seasons所持有的中國高速傳動（0658）之8.34億至12.08億股股份，佔中國高速傳動全部已發行股本約51%至73.91%，當年被市場視為內地A股對香港上市公司收購金額最大的收購案例。

涉多重審批 易生變數

當時市場憧憬，新光圓成功收購中國高速傳動後，將着力以高端裝備製造為核心主業，實現重大業務轉型，雙方的資產及盈利情况均有望大幅改革，並預計交易能夠在2018年內完成。不過，在當年11月，新光圓成發出公告表示，公司存在違規擔保、資金佔用等問題，同時，宣布中止收購中國高速傳動的股權。

德勤會計師行與中投研究院基於379份關於中國上市公司海外併購有效調研問卷分析、共同創作的《中國上市公司海外併購實踐與挑戰》白皮書指出，在交易執行中，中國上市公司偏好獨家控股收購以裝入上市實體，但交易失敗風險高；而且，收購後整合的複雜程度高，整合失敗導致併購交易未實現目標。

該報告指出，約70%偏好以控股方式併購，其中74%更是以獨家方式完成；84%的受訪企業將標的裝入上市實體作為退出路徑。獨家控股收購方式也隱含着較高失敗風險，包括在漫長談判過程中無法達成一致（約54%），在盡職調查過程中發現重大風險而無法控股（約39%），政府監管也是常見導致交易無法完成的原因。

另外，公司治理無疑是大部分企業投資後管理的工作重點（約76%）；業務和運營協同也是整合之重，包括提升收入（約66%）和成本控制（約50%）。導致交易目標未能實現的最主要兩大原因包括：協同效應未能充分識別和實現，以及併購整合計劃不周或執行不力。當中，中外雙方文化衝突是導致整合不成功主要原因之一。

至於近期在港股上，就有深圳上市公司浙江世紀華通（深：002602）擬收購樂遊科技控股（1089），本月初公告指前者已與樂遊控股股東郁國祥訂立諒解備忘錄，商討可能買下若干或全部公司股本。樂遊股價由3月最低位1.57元升至目前近2.5元水平，升幅達六成。內地A股要收購港股並非容易，投資者不宜過分憧憬，要小心買賣。

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[潘啓才 通天財技]

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