蔡金強：東亞次大陸：靜態的社會

小金人是個愛反思的人，也是歷史愛好者。以前看歷史著作，無論正史還是野史，往往看到中原王朝在一些邊陲地區，或者新併入地區苦苦經營，又步履蹣跚的窘迫境地，哪怕是一些很小的地方。

外敵不斷更替 中國領土變化不大

你想不明白，為何中原王朝如此強大，人口眾多，經濟實力碾壓，可還是控不住這些邊陲小地方，別提像塞北、西域，甚至吐蕃這種化外之地，就是朝鮮，越南這些藩屬國，甚至雲南貴州的一些少數民族地區，也是紛爭不斷，衝突頻繁。當然最終這些地方，除了越南（朝鮮嚴格上還是受到中國極大影響），千年過去了，還是在中原王朝的掌握之中，用現代的領土概念，無論內蒙，新疆，西藏，白山黑水，還是雲貴都屬於中國法律上的領土，得到世界的認可。

真正在中國歷史上一直屬於中原王朝而現在淪落他國的領土接近沒有，要知道古時候是沒有領土這個概念的，力量所及即領土，外蒙，西伯利亞甚至庫頁島嚴格上中國無法稱為既有領土。歷史上幾千年以來，在長城以北，就一直有一個跟中原王朝並行的橫貫歐亞的北方草原帝國，從匈奴到柔然，到鮮卑，到突厥，到契丹，到蒙古，女真，甚至到現在的俄羅斯。千年過去，中國的領土還是跟以前分別不大，無論周邊的那些小伙伴喜不喜歡中國，你大爺還是你大爺，你還是逃不出你大爺的手掌心。

中原王朝千年來大部分時間被批評為無能、昏庸、軟弱等，可千年過去，勇猛無敵的匈奴、柔然、契丹、女真算是接近滅族了，外蒙還有百來萬人，突厥現在已經遠竄到中亞和土耳其。就算能力值爆燈的日本人，不還是回到它的日本四島去。

小金人講這麼多，是想說明一個東西「這片土地幾千年來就是中國這個集團的固有勢力，你縱有成吉思汗威力，日本的實力，你也是奈何不了的。這片土地嚴格上就是片「東亞次大陸」，地理概念上有南亞次大陸，可從文化思想，歷史變遷上，中國這塊接近1000萬平方公里的土地才是真正的一塊次大陸，針插不進，封閉而又自我循環，就算短期缺了一塊，還是會再次融進來的，嚴格上來說，你跑不掉的。

美國消滅挑戰於萌芽

所以台獨分子真是天真，台灣是跑不掉的，大陸沒領導人能容許台灣獨立，就算短期出去了，未來的領導，代代也會以收復台灣為人生第一目標的，看你靠山能不能保你百千年。至於香港，就更不用有任何擔心，無論局面如何，無論天多黑，無論你再機關算盡，也無法翻天，香港不同於台灣，台灣還算懸於海外，組織軍隊具備。香港呢？你逼急了，中國最後就一國一制，求仁得仁。香港的反對派在做的只是在奪走香港現有的自由和各項權利。香港現在是中國的固有領土，你逼急了或者太糟蹋這些自由和權利，中央政府別無選擇。這群自私怪當然不在乎，後路多得是人。

美國現在控制世界的策略很清晰，五眼核心，用英國、日本、以色列為三叉制住歐亞大陸，不容任何實質的挑戰，尤其防範俄羅斯、中國和德國，消滅挑戰於萌芽，只要你經濟上到達美國接近一半以上就搞你沒商量，只有你敢挑戰美元體系，或者油元體系就搞你沒商量，打到殘廢。在美國眼裏，只有一個「分裂的，從事低級產業的，充斥奴性知識分子的中國和俄羅斯才是好中國，好俄羅斯」。很多人以為中國今天成為美國頭號敵人是因為太張揚，太招積，事實上不是，中國的罪是「匹夫無罪懷璧其罪」，國家太大了，搞你沒商量。

核心技術差太遠 美國高估中國威脅

可話說回來，美國也是高估了中國，中國事實上哪有實力威脅美國，最多就是有時張揚一點，希望威一威。為何高估中國？第一，GDP只是一個概念，中國核心技術太差，至少跟西方落後三四十年，比如半導體和發動機等；第二，所謂中華文化就是在東亞次大陸開開心心，想往外傳播幾乎舉步維艱（下次有機會再詳談），中國人的思考處事，跟其他國家人太迥異，而且又無宗教加持，所以，中國很難有真正的盟友，尤其是在西方；第三，中國千年以來內部就不是一個穩定個體，對於千年以來的中原政權，永遠都是內政遠重要過外政，內部穩定統治才是重中之重。美國實在高估了中國的挑戰，不過這也反映了美國國力也在衰退，失去了以前的自信。中國這個國家很奇怪，你讓它慵懶腐化內鬥，它慢慢內耗，實力殆盡。可你逼他，打擊他，可能適得其反，今天美國和他的伙伴們這樣步步緊逼，封殺中國，別真逼出一個真正強大的中國出來，到時真的要感謝他們！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]