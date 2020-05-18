經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：正確理財觀念：先清還卡數後投資

【明報專訊】盧先生現年30歲，任職文員，另有兼職，沒甚資產，但有數筆卡數在身，分散在幾張信用卡內，現時是採用每月最低還款模式，扣除償還卡數後，他每月也有些盈餘。他希望了解應增加還款額以盡快清還卡數，還是要先將盈餘作投資以增加本錢，然後才一次過還清？

筆者希望盧先生留意以下幾點：

1. 卡數的借貸利率動輒40%，但以盧先生欠債6萬元，每月還6000元來看，也只需約一年已可還清，為什麼卡數好像永遠也還不清呢？其中一個主因是若在一張尚未還清債項的信用卡內繼續消費，在「舊債未清」的情况下，所有新簽帳都即時須付這高昂的借貸利息，引致卡數還款期好像是永看不見盡頭；

2. 利用投資爭取回報從而縮短還款期，大前提是投資回報較卡數利率高，平心而論要尋找每年回報逾40%的投資產品是極有難度的，有的可能是涉及槓桿產品或衍生工具，風險相當高，隨時得不償失，况且現時因疫情影響，經濟未明朗，投資也需審慎而為；

3. 盧先生只有2萬元積蓄，緩衝或應急額太少，隨時再捲入借貸的漩渦中。

有見及此，筆者有以下建議：

1. 在某一張卡未還清卡數前，切勿再用此卡，亦要留意這卡是否有自動轉帳項目（不要忘記八達通自動增值功能是其中一項），看看能否暫停這些服務，避免無休止地「碌卡」；

2. 筆者不建議藉高風險投資來加快還債速度，所以策略應集中火力先清還卡數，然後再重整財務狀况及部署投資；

3. 基於盧先生資產不多，以筆者微見，這問題和卡數未清同樣嚴峻，要兼顧兩者的話，可先暫緩「增加還款額」大計：先儲蓄6個月的盈餘作現金儲備（連同現資產可達5萬元，足夠6個月生活費應急），然後將還款額由6000元增加至8000元，待還清債項後才部署投資；

4. 那增加了的還款額又怎樣做才較有效益呢？由於沒有卡數資料在手，筆者只說基本原理：先償還有自動轉帳的、債項較大的、利率較高的卡數，而沒有必要將那2000元平均分散在各信用卡內；

5. 不要考慮用「債務重組」(IVA)來處理債項，因為會有一段時間內生活、財政都不能自主，而申請破產的後果更甚。盧先生年紀尚輕，一經破產，就算已完成4年破產期，這個破產紀錄將伴隨一生，前程大受影響，這個不可不緊記；

6. 最後，筆者衷心勉勵盧先生努力工作，減低不必要的消費。短期內人力市場仍有不少暗湧，萬一失去工作，財務情况將不堪設想。年輕人有的是時間，只要好好發展事業，財務自由的日子並非遙不可及！

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。

本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]

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