張兆聰：隨市場風向 掃網上醫療股

1990年代互聯網誕生，由於可接觸全球網民，市場憧憬會有廣闊市場和超快速增長，盈利變得次要，估值達天文數字。過去10年科技股將當年的憧憬變為現實，幾大科技巨頭雄霸全球，市值達到天文數字。在3月準確預測美股低位的David Tepper認為，亞馬遜、facebook、Google等估值可能已變得合理，銀行、航空股則會面對經營困難，美股應聲下挫，但之後又快速回穩。

美再推救市方案 市場料有正面反應

美股上升支撐美國消費，消費強勁又帶動經濟，可以說美股是美國經濟的命脈。白宮和聯儲局都深明這一點，一定會以天量流動性和瘋狂的財赤貨幣化，去全力支持美股。周末期間眾議院又通過了新一輪3萬億美元的救市方案，相信市場會有正面反應。

美股V形反彈，盈利卻下跌。根據FactSet數據，標普500指數成分股企業第一季利潤下降13.6%，這是近11年來最糟糕的一個季度，預料次季更將下跌40.6%，第三季和第四季將下跌23%及11.4%。但疫情是特殊事件，明年對盈利影響會大減，股價可提前反映明年盈利，這也是疫情受災股當前的估值方法。此外，疫情前利率為1.5厘，現在則是零，甚至有機會出現負利率，市盈率升至歷史新高也並無不妥。

本倉一直傾向舊經濟股，看得明、有往績，買入較安心。但市場過去兩年都全面轉向新經濟，策略上不斷買入52周新高的股份並持有，回報率會相當高。本倉當日小注買入平安好醫生（1833），也是出於這個想法，結果也不斷上揚。

沽國航吸愛康微創醫療阿里健康

一場疫情令平安好醫生股價較3月低位翻了一番。集團旗下互聯網醫院已成為首批開通湖北省醫保在線支付的機構並已完成上線，將服務湖北省全境近6000萬居民。市民足不出戶即可享受到包括線上診療、處方流轉、在線支付和送藥上門的一站式就醫購藥服務，實現「醫+藥+險+支付」全產業鏈的全面打通。

股市強者愈強，互聯網醫療、醫療設備、雲計算、軟件、物管等長升長有。筆者也計劃逐步加倉，本周會沽出國航（0753）和減持500股H股ETF（2828），買入1萬股愛康醫療（1789）、1000股微創醫療（0853）及1000股阿里健康（0241）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]