阿里推港版「春雷計劃」 助中小企拓跨境電商

提供流量補貼 減免手續費

在計劃下，阿里巴巴國際站會為新商家提供為期兩個月流量補貼，同時提供線上展會機會，協助本地中小企接觸全球潛力客戶。在貨運物流方面，平台會提供覆蓋21條跨境線路的國際快遞服務及31個內地倉庫，為多種行業提供物流解決方案。在春雷計劃下，商家可減免手續費，減少中小企在物流上的成本負擔。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，香港本身全年有非常多的展會，不過大部分在疫情下被取消，以往貿易商靠展會去接觸潛在買家，但傳統展會中，酒店及交通成本對中小企而言都是一個額外負擔，線下空間及交流時間有限，所以傳統展會的作用往往只是獲取買家信息、名片。他續稱，線上展會的好處是降低成本及提高效率，而阿里國際站亦可數字化買家行為，甚至是提供商家的信用體系，亦可提供一些新興市場如印度、非洲的流量信息。

3月付費會員數目按年飈224%

實際上，阿里國際站在一年當中會有兩次線上展會，分別在3月及9月舉行。郭奕麟透露，在今年3月的展會，平台上交易總額按年增幅達167%，意味全球中小企正積極轉向線上尋求跨境貿易商機。另外，他續稱，今年3月平台上香港付費會員數目按年升224%，平台上香港居家用品行業交易總額按年增長接近200%，反映「宅經濟」相關產業當道。