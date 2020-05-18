保柏：扣稅產品吸引力增

增產品彈性助團體客

近來保險公司推出不少可在網上完成投保的保險，保柏除自願醫保外，大部分產品保額較高的產品需要致電該行的銷售代理完成投保。Angus Slater表示，客戶可以自行尋找和比較產品，但醫保並非車險般簡單，因此與代理一同選擇產品，會是較有效的方法。

今年經濟深受疫情打擊，團體醫療保險是保柏的核心業務，Angus Slater表示，不論大型和中小企業務皆面對挑戰。他們增加產品的彈性，例如增加塾底費，客戶減低費用後仍能購買保險，另有不同等級的產品，適合客戶現在的經營狀况。

至於個人市場，Angus Slater指出，該行剛推出保額較高的自願醫保計劃，有不錯的預售反應，他預計今年自願醫保仍會有增長，由於市民手中的現金減少，扣稅產品吸引力會比過去更大。

上月試行視像診症 2萬人可用

保柏在4月初試行推出視像診症服務，由該行旗下的卓健醫療提供，目前開放給所有保柏員工和部分保險團體客戶，目前已有2萬人可以使用。在視像診症時，醫生會視乎需要處方藥物、病假證明及轉介信等，於其後速遞至病人家中。Angus Slater表示，現正仍需研究相關需求和建立業務模式，日後會考慮推出公眾市場。