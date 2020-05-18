經濟

掌舖獲iClick入股 攻網上營銷廣告

【明報專訊】新冠病毒疫情爆發後，衝擊傳統實體零售商，中小企逐漸轉戰至網上世界，本地初創企業掌舖（Boutir）主打為零售商建立網店，創辦人吳家嘉表示，今年1至3月新增付費客戶以倍數上升，截至4月底，註冊商戶數量8.5萬，上架貨品超過135萬件，今年至4月底網站成交金額超過3億元。他又稱，公司近期進行Pre-A輪投資，獲美國上市的數碼營銷平台愛點擊（iClick）入股，雙方更達成策略合作協議，未來公司將力拓中小企網上營銷廣告。

首4月成交額逾3億元

吳家嘉表示，現時公司以月費形式，協助中小企成立及管理網店，年費由988元至5988元不等。他指出，早前疫情期間，多家本地生產口罩公司選用掌舖開網店，單日交易曾高達20萬宗訂單，總金額過億元。

不過吳家嘉認為，月費形式依賴中小企店舖數目，始終會有一定瓶頸位，認為營銷廣告的潛力更加巨大，「只要你投放的推廣錢有訂單回報，就會不斷再投放推廣」，所以過去數月前開始嘗試提供線上營銷解決方案。

掌舖為facebook的「PREFERRED」級別的推廣合作伙伴，商戶可在其網店自動安裝Pixel，讓店主可以追蹤瀏覽者在自家網店的行為，同步網站內容到fb產品目錄。吳家嘉稱，透過API整合，店主可以在掌舖App直接投放fb轉換廣告，以帶來營銷收入，現時成效頗佳，商店的廣告投放回報率達到3至21倍不等。

廣告投放回報率高達21倍

吳家嘉透露，掌舖會抽取廣告費的15% 為廣告優化費用，原因是掌舖可提供更加精準營銷策略，而且全部手續可在手機App處理，更加方便快捷。

愛點擊除了入股外掌舖外，日後亦會向掌舖商戶借出推廣資金，吳家嘉表示，商戶同意提供平台營銷數據作風險評估後，對方會按照商戶過往生意表現及推廣回報而決定金額，資金會直接注入其於掌舖開設戶口作廣告開支，而且沒有特定回收周期，而是按廣告回報而決定還款額。

相關字詞﹕初創 吳家嘉 掌舖 肺炎疫情 數據 新冠肺炎疫情

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