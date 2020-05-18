往績回顧：銘基蕭菊嫻薦矽力杰金蝶 上周均勁升一成半

金蝶與騰訊雲訂戰略合作

分別受惠於中國減少對美國晶片依賴及內地雲計算服務興起等趨勢，矽力杰及金蝶股價近年已錄數以倍計的升幅，蕭菊嫻上期看好後，兩股股價上周分別再勁升14.84%及17.12%。值得留意的是，金蝶上周公布與騰訊雲達成戰略合作協議，雙方將在平台共研、產品集成以及生態互惠等方面進行深度合作。早前，金蝶已經加入騰訊軟件即服務（Software as a Service，SaaS）生態「千帆計劃」，並作為SaaS技術聯盟的核心成員參與技術中台建設，之後金蝶旗下成長型企業數位化平台「金蝶雲·星空」、小微企業成長服務平台「金蝶精鬥雲」、「KIS雲」，以及人力資源管理解決方案「s-HR」等產品也將上線SaaS臻選市場。

金蝶高級副總裁田榮舉表示，新商業、新管理、新平台是企業數碼化轉型新方向，金蝶將和騰訊一起助力企業增長，共享共建SaaS生態，讓更多的企業能夠享受數碼化紅利，打造數碼共生、產業互聯的新生態。

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