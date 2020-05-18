普信普樂維：料不會大水漫灌 有序推貨幣財政刺激

不過，美資大型基金普信的普樂維上周接受訪問時卻指出，即使他也預測在兩會之後，內地將推出更多政策支持經濟發展，但料不會宣布「大水漫灌」救市，而是分階段推出貨幣及財政政策刺激經濟；他解釋，是次疫情令部分內地居民到海外旅遊及消費的購買力轉為保留在本土，而且當局也會進一步重啟經濟，故經濟表現或非外界預期般差，該行目前便仍然看好中國股市。

美國總統特朗普上周中表示，大可中斷與中國的雙邊貿易關係，指此舉可為美國每年節省5000億美元；他又稱，無意與中國國家主席習近平會談，並威脅有意向供應鏈不在美國境內的美企加稅。普樂維回應說，在今年11月舉行美國總統大選之前，政治因素會令中美關係緊張，但由於目前美國經濟表現已相對轉弱，故他不預期白宮真的會像去年般連環向中國加徵關稅。話說回來，他強調，希望中國作出改變，是美國共和黨及民主黨的共識，故此他預期在大選以前有關政治爭議仍會持續。

另外，普樂維預測，人民幣兌美元匯價在未來3個月仍會保持於「七算」附近，他不認為人民幣會顯著升值，因為這會增加當地出口商的成本，削弱其競爭力。

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