經濟
封面故事

普信普樂維：料不會大水漫灌 有序推貨幣財政刺激

【明報專訊】是次兩會料將通過新一輪刺激經濟措施，問題是刺激力度有多大而已。瑞信私人銀行大中華區副主席陶冬近日撰文指出，在實施把經濟拉出疫情帶來衰退的措施中，中國政府似乎考慮得比較周詳，除政府提供緊急流動性和財務擴張之外，有關的思路框架已經呼之欲出了。一方面大搞基礎設施建設，穩定經濟增長，另一方面力推新基建，力圖加強數據／智能時代的新型基礎設施建設，在新時代的競爭中搶佔先機。他預計，這次公共開支的帳單是數以十萬億美元計算的，是人類歷史上前所未見的全球聯手財政擴張。問題是幾乎所有大國均面臨龐大的債務負擔。美國今年的財政赤字可能高達GDP的15%，中國也可能超過8%。

不過，美資大型基金普信的普樂維上周接受訪問時卻指出，即使他也預測在兩會之後，內地將推出更多政策支持經濟發展，但料不會宣布「大水漫灌」救市，而是分階段推出貨幣及財政政策刺激經濟；他解釋，是次疫情令部分內地居民到海外旅遊及消費的購買力轉為保留在本土，而且當局也會進一步重啟經濟，故經濟表現或非外界預期般差，該行目前便仍然看好中國股市。

美國總統特朗普上周中表示，大可中斷與中國的雙邊貿易關係，指此舉可為美國每年節省5000億美元；他又稱，無意與中國國家主席習近平會談，並威脅有意向供應鏈不在美國境內的美企加稅。普樂維回應說，在今年11月舉行美國總統大選之前，政治因素會令中美關係緊張，但由於目前美國經濟表現已相對轉弱，故他不預期白宮真的會像去年般連環向中國加徵關稅。話說回來，他強調，希望中國作出改變，是美國共和黨及民主黨的共識，故此他預期在大選以前有關政治爭議仍會持續。

另外，普樂維預測，人民幣兌美元匯價在未來3個月仍會保持於「七算」附近，他不認為人民幣會顯著升值，因為這會增加當地出口商的成本，削弱其競爭力。

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

中銀中標港鐵閘機信用卡方案 負責設計系統收單 新支付方式料2023推出
中銀中標港鐵閘機信用卡方案 負責設計系統收單 新支付方式料2023推出
業界：收單行經驗成中銀優勢
業界：收單行經驗成中銀優勢
八達通擴充功能 港鐵應佔利潤回升
八達通擴充功能 港鐵應佔利潤回升
港籌備遲 進度落後星洲
港籌備遲 進度落後星洲
騰訊未成年手遊限制擴至《王者榮耀》
騰訊未成年手遊限制擴至《王者榮耀》
人行顧問前副行長反對「中國式QE」
人行顧問前副行長反對「中國式QE」
全國兩會本周揭幕 三大基金前瞻國策
全國兩會本周揭幕 三大基金前瞻國策
晉達蘇達輝：內地樓市疲弱 觀望政策支持
晉達蘇達輝：內地樓市疲弱 觀望政策支持
往績回顧：銘基蕭菊嫻薦矽力杰金蝶 上周均勁升一成半
往績回顧：銘基蕭菊嫻薦矽力杰金蝶 上周均勁升一成半
港樓市再轉旺 4不利因素不容忽視
港樓市再轉旺 4不利因素不容忽視
港短炒風盛 扭曲ETF市場 「3175之亂」助投資者認清產品本質
港短炒風盛 扭曲ETF市場 「3175之亂」助投資者認清產品本質
掌舖獲iClick入股 攻網上營銷廣告
掌舖獲iClick入股 攻網上營銷廣告
保柏：扣稅產品吸引力增
保柏：扣稅產品吸引力增
阿里推港版「春雷計劃」 助中小企拓跨境電商
阿里推港版「春雷計劃」 助中小企拓跨境電商
財庫局︰「積金易」招標 冀下半年批出合約
財庫局︰「積金易」招標 冀下半年批出合約
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
森林防火攝像儀 賣到8國56城市
森林防火攝像儀 賣到8國56城市
張兆聰：隨市場風向 掃網上醫療股
張兆聰：隨市場風向 掃網上醫療股
鄺翠玲：正確理財觀念：先清還卡數後投資
鄺翠玲：正確理財觀念：先清還卡數後投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：憧憬Ｗ股染藍 美團Call 21777
金子：憧憬Ｗ股染藍 美團Call 21777
張兆聰：中央力谷基建 亞泥爆發力勁
張兆聰：中央力谷基建 亞泥爆發力勁
蔡金強：東亞次大陸：靜態的社會
蔡金強：東亞次大陸：靜態的社會
潘啓才：A股收購港股 不宜過分憧憬
潘啓才：A股收購港股 不宜過分憧憬
陳大為：美國也曾出現樓巿狂熱
陳大為：美國也曾出現樓巿狂熱
謝偉銓：從啟德地三度流標 看現行土地標售制度
謝偉銓：從啟德地三度流標 看現行土地標售制度
銀行推短期外幣高息定存吸客 叙做一星期澳紐元高見9厘
銀行推短期外幣高息定存吸客 叙做一星期澳紐元高見9厘
沈永年：東莞發展乏方向 暫不宜投資
沈永年：東莞發展乏方向 暫不宜投資
陸振球：白銀現空頭陷阱 銀礦ETF破降軌
陸振球：白銀現空頭陷阱 銀礦ETF破降軌
陸振球：股神日益倚重新經濟股
陸振球：股神日益倚重新經濟股
林少陽：堡獅龍的「夢想溢價」
林少陽：堡獅龍的「夢想溢價」
技術取勝：舜宇處上升通道
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：利豐堡獅龍先施海洋公園共通點
李聲揚：利豐堡獅龍先施海洋公園共通點
潘迪藍：台灣抗疫成功 利好新台幣
潘迪藍：台灣抗疫成功 利好新台幣
蘇沛豐：騰訊手遊績佳 同業FriendTimes望破頂
蘇沛豐：騰訊手遊績佳 同業FriendTimes望破頂
李順威：我在環球資產拋售中的對與錯
李順威：我在環球資產拋售中的對與錯
劉思明：追熱門股同時吸防守股
劉思明：追熱門股同時吸防守股
何啟聰：趁回軟吸納 美團Call 14316
何啟聰：趁回軟吸納 美團Call 14316
瑞銀亞洲：W股呈強勢 小米購20622
瑞銀亞洲：W股呈強勢 小米購20622
摩根大通亞洲：黃金ETF受捧 S金購23778
摩根大通亞洲：黃金ETF受捧 S金購23778
周顯：商業樓風險高 住宅至少租得出
周顯：商業樓風險高 住宅至少租得出
何國良：借助兩會「東風」 新經濟股如虎添翼
何國良：借助兩會「東風」 新經濟股如虎添翼
張佩儀：精明運用「強積金Apps」
張佩儀：精明運用「強積金Apps」
王弼：美解封較「假新聞創作」迅速
王弼：美解封較「假新聞創作」迅速
曾淵滄：藥物與物管新股玩法不同
曾淵滄：藥物與物管新股玩法不同
湯文亮：撤出中國有心無力 撤辣有力無心
湯文亮：撤出中國有心無力 撤辣有力無心
陳永傑：拆息回軟 H按用家料增
陳永傑：拆息回軟 H按用家料增
廖偉強：目標客群需重新定位
廖偉強：目標客群需重新定位
布少明：積壓購買力疫後料爆發
布少明：積壓購買力疫後料爆發
李志成：次季新盤表現勢V彈
李志成：次季新盤表現勢V彈
盧楚仁：特朗普不懷好意的強美元政策
盧楚仁：特朗普不懷好意的強美元政策
5月新盤成交撲千宗 疫後最旺 OMA首輪沽八成 Wetland加推折實最貴1724萬
5月新盤成交撲千宗 疫後最旺 OMA首輪沽八成 Wetland加推折實最貴1724萬
永泰鍾志霖：力谷「年輕化豪宅」
永泰鍾志霖：力谷「年輕化豪宅」
綠悠雅苑兩房未補價690萬沽 同類新高
綠悠雅苑兩房未補價690萬沽 同類新高
本月物業買賣登記 價量有望創半年高
本月物業買賣登記 價量有望創半年高
上月工廈買賣跌穿百宗 紀錄新低
上月工廈買賣跌穿百宗 紀錄新低
富豪．山峯洋房中式古雅格調
富豪．山峯洋房中式古雅格調
泓景臺呎價兩月彈近一成
泓景臺呎價兩月彈近一成
退休後積金現需求 目標贏通脹 主攻環球投資級別企業債
退休後積金現需求 目標贏通脹 主攻環球投資級別企業債