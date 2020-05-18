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全國兩會本周揭幕 三大基金前瞻國策

【明報專訊】全國人大政協會議將於本周四（21日）揭幕，內地上季爆發新冠病毒疫情令經濟按年收縮6.8%，近期經濟表現及政府應對措施將是今年兩會焦點；今期封面故事由法國外貿銀行董事總經理兼首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）、普信亞太區多元資產方案主管普樂維（Thomas Poullaouec），以及晉達資產管理多元資產增長聯席主管蘇達輝（Philip Saunders）前瞻最新國策。艾西亞分析，內地整體債務佔GDP比率去年底約260%，上季積極增加槓桿支持經濟抗疫後，仍有進一步政策空間；普樂維則預測，中央不會「大水漫灌」救市，而是分階段推出貨幣及財政政策刺激經濟；蘇達輝則指出，內地樓市自爆疫以來表現疲弱，觀望中央有何措施支持。

明報記者 葉創成

恒指在前周下跌1.68%後，上周再跌1.79%，踏入五窮月以來連續兩周報跌，已抹去4月最尾一周3.41%的升幅，故此過去3星期以來變動不大。投資界目前高度關注本周在北京召開的全國人大政協會議，此前中共中央政治局已於上周五召開會議，討論國務院擬在本周提請人大審議的《政府工作報告》；會議認為，在新冠肺炎疫情發生後，在疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效；會議指出，在今年下一階段要毫不放寬、常態化疫情防控，着力做好經濟社會發展各項工作，積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，就業優先政策要全面強化。

法國外貿銀行艾亞西：人均可支配收入跌 不利消費

法國外貿銀行艾西亞分析，目前投資者對後市正採取觀望態度，原因是市場的確需要更多信息來決定下一步的去向。她解釋，即使隨着內地疫情受控，工廠已幾乎全面復工，供應面幾乎回復疫情爆發前的水平，惟疫情對需求面帶來的衝擊尚未復元，特別是耐用消費品需求復蘇挑戰重重：「為何人們不願意消費呢？原因是大家對前景感到憂慮，故此傾向審慎、減少消費、增加儲蓄。從今年首季內地居民人均可支配收入下跌可見（編按：為8561元人民幣，按年實現0.8%的名義增長，扣除價格因素，實際下降3.9%，圖1），你可以想像要他們增加消費是一件多麼困難的事，而失業率亦已明顯上升（圖2），所以政府需要推出更多刺激經濟的政策。」

艾西亞指出，內地大多數行業的供應均十分充裕，隨着上季疫情爆發需求轉弱，近月市場供過於求、價格受壓，生產物價指數（PPI）已經出現負值，引領工業利潤大跌；內地整體債務佔GDP比率去年底約260%，在價格受控的大前提下，即使在首季大幅增加M2貨幣供應及社會融資規模（圖3）、令整體債務佔GDP比率已上升10至13個點子，未來仍有進一步加槓桿的空間。

[封面故事]

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