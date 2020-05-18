經濟

人行顧問前副行長反對「中國式QE」

【明報專訊】兩會將在本周召開，外界預期將就提高赤字率及發行特別國債等議題表決。近日有學者提出財政赤字貨幣化，即「中國式QE」，由人民銀行購買政府債券，但惹來反彈。人行貨幣政策委員會成員馬駿及人行前副行長吳曉靈均表示反對，認為是「嚴重喪失紀律」的行為。

倘人行買政府債 「嚴重喪失紀律」

馬駿認為，雖然新冠肺炎疫情對內地經濟造成短期衝擊，但從第二季來看，經濟明顯正在復蘇，財政收支會逐漸好轉，因此毋須通過「印錢」來為財政赤字融資。

他警告，一旦當局認為可無限量、無成本從央行獲得融資，其財政支出行為就會「嚴重喪失紀律」，產生多項「惡果」，如通貨膨脹、房地產泡沫等。

馬駿指出，如果「印錢彌補赤字」機制一旦建立，變相鼓勵財政過度負債，或引發國際市場對內地政府債務可持續性的信心危機，國家主權債信用評級或被下調，融資成本上升。他續稱，相較之下，政府通過向市場發債借錢來融資會較具約束性，即使內地今年比去年發的國債多，只要特別國債、地方政府專項債規模不太離譜，絕對可以在現有財政與金融協同框架下有序進行，同時透過適度降低存款准備金率，或向銀行定向提供流動性以支持其購買新發國債等措施解決財政赤字。

吳曉靈認為內地市場目前仍有一定政府債容納能力，人行沒必要在一級市場直接購買政府債券，應該通過公開市場買賣政府債，向市場提供必要的流動性支持，以維持財政紀律。她同時提到「負利率」問題，認為現時內地銀行貸款意願正常，因此負利率不應作為選項之一。

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