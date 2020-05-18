騰訊未成年手遊限制擴至《王者榮耀》

每月「課金」限200至400元

另外，遊戲亦對限制「課金」額，8歲至15歲人士每月最多只可課金200元（人民幣‧下同），16歲以上未成年用戶每月最多400元。上述規則與去年11月國家新聞出版署所發通知一致。分析人士認為，正式執行未成年用戶限制對騰訊實際影響有限。

內地當局早於去年11月已發出通知，騰訊自去年起主動加強管控未成年人使用網絡遊戲，包括將遊戲接入公安權威數據平台，對所有新用戶進行實名驗證，以此判斷帳戶是否屬未成年人。不過，據內地數據營運商QuestMobile去年6月的調查，目前內地僅有7.6%的遊戲用戶低於18歲。

易方：限玩1.5小時影響微

易方資本高級分析師關博文認為，即使在今年內地春節長假期間，單以《王者榮耀》計，其人均遊戲時長約3.23小時，去年內地春節假期為1.85小時，當中的時間增長是基於推廣較多，因此每日限玩1.5小時的影響輕微。

耀才：騰訊股價今或回調

騰訊上周五的ADR（美國預託證券）跌穿420元水平，折合報418.63港元。耀才證券研究部總監植耀輝認為，騰訊股價上周炒上，今日或會出現輕微回調，認為「有貨就揸，無貨就再等等」。

恒指夜期上周五晚收報23,455點，低水342點。港股ADR比例指數報23,602點，低水197點。