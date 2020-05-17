兩會前內地激辯赤字貨幣化

實施積極的財政政策似乎是大勢所趨。對抗疫情衝擊，提高赤字率、發行特別國債箭在弦上。有人希望，借鑑西方國家的經驗，由央行購買國債，即財政赤字貨幣化。

反對者甚眾。財政赤字貨幣化會讓央行淪為財政的提款機。

由央行印鈔埋單 易引發惡性通脹

政府舉債，寅吃卯糧，埋單的應是日後稅收。但赤字貨幣化，可由央行直接印鈔償還債務，最終引發通脹惡果。以往通過各項改革對國有企業、地方政府建立起的約束機制，立即化為烏有，對市場經濟的衝擊貽害無窮。

任何一個負責任的政府，都不敢無節制的濫發紙幣。美聯儲也害怕通脹。

2008年的「4萬億」、十大產業振興計劃及以後的經濟刺激，讓央行、財政部都狼狽不堪。經年累月的刺激，直接造成的負面效應有三：房價畸高、產能過剩、政府債台高築。

內地房價炒上了天，但凡具備基本經濟常識的人都知道，泡沫無法持續。一旦擠破，日本就是前車之鑑。內地嘲笑的對象，已從日本「失去的10年」變成了「失去的20年」、「失去的30年」。貨幣超發，就是罪魁，央行戰戰兢兢。

產能過剩貽害無窮。鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業債務高企，不僅攪亂國內市場，還給西方攻擊中國提供口實。

地方債重啟或再淪無底深潭

地方政府債務險些成了脫韁之馬。作為單一制國家，中央是地方政府債務的最終埋單者，絕不允許地方政府破產。直到2014年修訂預算法，對地方債務的限制寫入法律。

作為積極財政政策的重要選項，減稅降費只是藏富於民、藏富於國之間的選擇題。但連續幾年減稅降費之後，地方政府收支壓力加大，收入減少了，支出卻不減反增。

經濟增長，財政收入增長雖然放緩，但仍在擴張，還可彌補支出缺口。如今經濟萎縮，財政收入下降得更快，收支壓力加大（第一季度GDP下降6.8%，財政收入下降14.3%，財政支出下降5.7%）。

支持者引日本例子無現通脹

現實壓力面前，地方債蠢蠢欲動。財政部不許再次打開無底洞。有人提出，財政赤字貨幣化。簡而言之，政府發行國債提高赤字，但國債購買者由原先的資本市場變為央行。

提出財政赤字貨幣化的學者，再次引用日本的經驗。2008年金融海嘯之後，日本等發達國家實施超級量化寬鬆政策，非但沒有引起通脹，反而擔憂通貨緊縮。

反對者認為，內地債券市場對國債投資需求旺盛，沒有必要讓央行購買。中央債、地方債以及特別國債，都可通過市場消支持者化。

[馮其十 神州新形勢]