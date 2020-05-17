Wetland超購逾13倍 一手昨沽出61伙

泓碧增「101按揭貸款計劃」

天水圍Wetland 2期自本周中公布價單後，首日收逾1000票後，昨日僅半日已再收逾500票，而全日收票亦近1000票，即2日累計收約2000票。另發展商因應疫情而加強防疫措施，據悉，到九龍環球貿易廣場參觀示範單位的準買家，連同代理每組不能多於8人，並須嚴格執行1.5米距離，電梯大堂等候參觀的準買家因此顯得非常疏落。不過，有睇樓人士對外透露，有關規限未有於示範單位執行，各個示範單位均擠滿準買家，高峰時單位內有20人聚集，非常擠迫。

另在本月初已取得入伙紙、碧桂園（2007）旗下馬鞍山泓碧上載最新價單，並推出全新按揭計劃配合新一輪銷售。碧桂園（香港地產）營銷管理部營銷總監林曉箐表示，泓碧將於今日起對外開放現樓示範單位，現階段主力推售大單位。為配合換樓客的需求，集團增設「101按揭貸款計劃」，供購入樓價1000萬元或以上的買家選用，買家選用指定財務公司提供的一按，首兩年供款利息1厘，期內毋須供本，同時，發展商提供為期3年的二按，期內買家只需供本而不需供息，最高為樓價15%，即一二按合共最高樓價85%。泓碧自2018年11月開售至今，累售418伙，佔全盤547伙的75%，套現約35億元。

緹山3.7億售2號別墅 今年九龍新高

多個新盤部署推售，推售中的貨尾單位，銷情亦不俗，綜合市場消息，昨日一手市場共售逾60伙，其中嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，昨日透過招標以3.7億元售出2號別墅，實用面積5148方呎，另連1901方呎花園和996方呎天台，實呎71,873元，買家成交期為90日，成交價創今年九龍一手豪宅新高紀錄。翻查紀錄，緹山於本月初以3.5億元售3號別墅，當時有關成交價創今年九龍一手豪宅新高紀錄，換言之，有關紀錄在不足兩周內再度刷新，而2號別墅的成交價較舊紀錄多2000萬元或5.7%。