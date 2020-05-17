通道旁座位 感染風險較高

靠窗座位「最安全」

由美國公共衛生專家組成的健康飛行研究團隊（FlyHealthy Research Team）在2018年發表研究，綜合10程美國跨州航班的乘客及機組人員，在3個半至5小時航程內的行為，評估什麼距離的相遇可能會導致疾病傳播。

總括來說，38％的乘客會在航程中離開座位1次，24％會離座超過1次，只有38％全程不離座。統計乘客的活動，有助研究哪些座位最安全。離座次數最少的，是靠窗座位的乘客。他們只有43%曾離開座位，坐在過道旁的乘客，有80%曾離座。綜合來說，靠窗座位的乘客，與其他座位的乘客近距離接觸最少，因此選擇靠窗座位並避免離座，可顯著降低感染的風險。

避免離座 減感染機會

有份領導研究的賓夕法尼亞州立大學生物數學家韋斯（Howard Weiss）稱：「假設你坐在過道旁的座位或中間座位，而我路過上洗手間。我們之間的距離將在1米內，成了密切接觸者。如果我受到感染，也可傳染給你。」

不過研究團隊指出，即使坐在染病者前後兩行的過道旁，受感染的概率仍然很低，因為這種擦身而過的接觸相當短暫，通常不足以令人染病。但若感染者是機組人員，他們很多時間在通道上與乘客接觸，有可能在航班上感染到多名乘客。

[企業地球村]