飛機防疫擬取消中間座 票價恐抬高五成

資料來源：《華爾街日報》、BBC、國家地理雜誌

在1990年代，航空公司普遍以較寬敞的客機，接載較少的旅客。但羊毛出自羊身上，當時的機票定價也相對較高。隨着疫情蔓延全球，航空公司也要限制各航班的旅客人數。聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、西捷航空（WestJet Airlines）及易捷航空（EasyJet）最近先後宣布，暫時取消經濟艙中間座位，以增加乘客的社交距離，防範病毒在機艙傳播。

瑞安航空批荒謬 憂致更多公司破產

不過國際航空運輸協會（IATA）警告，減少中間座位會令客機可載客量減少三分之一，這可能令每張機票的價格需要提高43％至54%。

歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）批評，長期取消中間座位是「荒謬」的做法，相當於要求航空公司大幅減少座位，最終會導致許多航空公司破產。IATA估計，只有在乘客人數逐漸恢復，航空公司才會上調機票價格，但這最早也要在2021年發生。IATA預期，長途航班至少要至2024年才恢復到去年疫情爆發前的水平，擁有現金和融資能力的航空公司才能度過當前危機。

疫情或令部分商務公幹永久流失

疫情令市場人士關注到航空業界的長期風險，就算未來乘客量逐漸恢復，惟防疫措施及消費者對社交距離的需求，也可能使航空公司改變經營模式。

航空業界近年將乘客座位、廁所等空間縮小，以增加機上的座位數目。航班的運載率（已售座位的比例）亦由2005年的75％，提高至疫情爆發前約85％。增加各航班所售的座位，是航空業近年獲利的關鍵因素。疫情爆發會否令座位空間更昂貴？

防疫檢查增候機時間 影響或更大

分析師指出，即使航空公司繼續出售中間座位，但由於防疫檢查等增加，飛機在機場輪候返航的時間可能長達4小時。然而，有效縮短飛機在停機坪等候的時間、增加航班頻率，是廉航以至傳統航空公司的經營關鍵。飛行數據公司OAG估計，即使僅將航班的「最短接駁時間」（國內和國際航班平時分別為45分鐘及90分鐘）延長至兩小時，全球排名前50位的機場也會有18％的交通流量受阻。部分分析師更憂慮，疫情令企業適應了視像會議，可能長遠令企業的商務公幹減少15％，惟頭等及商務旅客才是傳統航空公司賺錢的來源。

911後機場航空公司很快適應安檢措施

不過《華爾街日報》表示，上述因素可能放大了疫情對航空業的影響。例如2001年「911襲擊事件」後，全球機場的安檢措施加強，雖然在運作初期帶來了一些航班延誤，但機場及航空公司很快就提升運作效率。部分國家所引入的疾病風險評估措施，將有助重建旅客的信心。雖然暫停出售中間座位，從財務角度來看並不可行，但最終航空公司和消費者也會有妥協的空間。大量調查顯示，價格始終是消費者購買機票時的最重要的考慮因素。

[企業地球村]