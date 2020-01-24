沙特主權基金擬押股融資100億美元

近期油價暴跌令PIF需要尋找釋放流動性的方法，尤其是基金近期投資了不少全球大型公司，例如facebook、波音和花旗等。以願景基金股權去抵押，也是讓這個投資發揮另類融資作用，因願景基金近期表現虧損。另外，國際評級機構標普表示，因應新冠狀病毒肺炎疫情，全球有111家企業及國家的信貸評級面臨被下調至垃圾債券或以下級別，是有紀錄以來最多企業或國家有機會成為「墮落天使（Fallen Angel）」。

標普：墮落天使料破紀錄達111家

墮落天使是指原來屬於BBB-或以上的投資級別債券發行人，由於公司經營狀况惡化或某些特殊事件發生，導致信用資質下降而跌至較低的BB+及以下投機級別。據標普紀綠，今年初墮落天使只有24家，涉及3000億美元（約2.34萬億港元）債券，而潛在111家可能成為墮落天使的企業及國家，其發行債券總值達到4400億美元（約3.43億港元）。