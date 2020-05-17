巴菲特首季沽出高盛八成持股

減持比例最大的是高盛，期內沽出價值2.97億美元（約21.17億港元）的1,010萬股高盛股份，持股數降至192萬股，減幅84%；同時亦減持180萬股摩根大通股份，減幅3%，持股數降至5770萬股。此外，巴郡首季亦減持約0.7%亞馬遜股份，早前亞馬遜曾警告說，在疫情期間，需花費更多錢來維持運營，這可能會壓低利潤。

被巴郡盡沽的股份，分別是保險公司Travellers及煉油廠Phillips 66，前者股份價值4280萬美元，後者則約2530萬美元。增持的三家公司當中，包括了聯合及達美兩家航空公司，但巴菲特本月初在股東會上表示已於4月悉售手上美國四大航空股。另一家在首季獲股神增持的是銀行股PNC Financial，共買了52.7萬股，價值8.8億美元，持股量增6.1%至920萬股。

沽多買少 現金水平恐再破紀錄

據之前公布季績，截至3月底巴郡手頭現金已達到1373億美元的歷來最高水平，由於其4月盡沽航空股，料現金水平可能進一步升高。