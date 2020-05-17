聯儲局資產負債表 3個月急增21萬億

警告商業類資產風險高

自3月聯儲局宣布買債救市計劃後，截至5月13日的一周，聯儲局的資產負債表規模新增約2,128億美元（約1.66萬億港元），令聯儲局的總資產規模達到6.93萬億美元（約54.05萬億港元）的歷史新高。如果以2月下旬，即未宣布量寬買債前美聯儲局總資產規模約4.16萬億美元計算，則3個月以來，聯儲局的資產負債表規模已增加約2.77萬億美元（約21.6萬億港元）。

雖然出手救市，但聯儲局警告，如果新冠疫情加劇，股票及其他資產價格可能會大幅下跌，當中又以商業地產是受衝擊最嚴重的領域之一。聯儲局在半年度金融穩定報告中指出，這是因為商業地產在疫情爆發前的價格，相對其基本面已經偏高，這類資產的價格又特別容易受估值下降影響，所以風險最大。

眾議院通過3萬億美元紓困方案

另外，美國眾議院以208對199票，表決通過由民主黨提出的3萬億美元（約23.4萬億港元）經濟紓困方案，雖然今次紓困方案的金額高於過去四輪經濟紓困方案的總和，但預料無法在共和黨控制的參議院通過。

中美關係則繼續惡化，美國總統特朗普上周五表示，現時不想與中國國家主席習近平對話，「我們看看之後一段時間會發生什麼事」，他又稱，當疫情從中國傳入美國時，貿易協議的墨水幾乎未乾，他對協議已經不感到興奮，又指對貿易磋商感到索然無味。

隔晚美股則先跌後升，上月零售銷售額錄得破紀錄跌幅，道指早段曾跌271點，但尾市回穩，收報23,685點，全日升60點或0.25%；標指升11點或0.39%，收報2,863點；納指升70點或0.79%，收報9,014點。整周累計，道指、標指及納指分別跌2.65%、2.26%及1.17%。