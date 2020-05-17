先施創辦人馬應彪 為辛亥革命出錢出力

名字來自《中庸》「先施以誠」

馬應彪在1900年於中環皇后大道中172號開設首間先施百貨，當時馬應彪為零售業開創多項先河，包括提供發票予顧客；在習慣講價的社會創下「鐵價不二」策略；打破傳統思想，由女性帶頭擔任售貨員。先施後來又在上海、廣州開張分店，在1930至40年代，先施、永安、新新及大新在上海更被譽為四大百貨，至1949年共產黨執政，把內地的先施收歸國有。

營商以外，馬應彪亦支持孫中山的革命活動，先後加入興中會、同盟會。在同盟會成立初期，馬應彪專管起義急用軍需。常常孫中山派人遞一張紙條，馬應彪就毫不猶豫從公司支出現金交予來人。因馬應彪對革命的貢獻，孫中山後來任命其為廣東都督府庶務長、財政廳總參謀、廣州紅十字會主席等職。後期孫中山更想任命馬應彪為財政廳廳長，但被婉拒。

轉型未見起色 港剩下5店

雖然先施曾手執本港華資百貨業牛耳，但受到日資百貨挑戰，競爭日益劇烈，加上潮流轉變，先施陷入品牌老化危機，雖現任主席兼行政總裁馬景煊努力轉型，但經營未見起色，目前全港只有旺角、中環、深水埗、油塘及荃灣5間零售店。