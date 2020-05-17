港企染紅潮 百年先施獲5億提購 月內第三宗 中資趁疫情執平貨

明報記者 李哲毅

本港老牌百貨公司先施前晚宣布，獲偉祿集團以每股0.3806元提出全購，要約價較先施停牌前報0.35元，溢價約8.7%，總代價5億元。偉祿表明不會再上調要約價，並有意繼續經營先施現時的主要業務及維持其上市地位，但保留對先施業務及營運的任何變動權利，目前亦無計劃向先施注入任何資產或業務。

偉祿：不會提價 有意繼續經營

連同堡獅龍及新渡輪，不足半個月內有三家本地零售及公用企業被中資入主，情况罕見。翻查資料，先施買家偉祿於深圳從事房地產，主席林曉輝於2014年以近2.36億元買殼昌明投資並改名偉祿。林曉輝亦身兼多項公職，除了是本屆深圳市政協委員，亦是本港的士司機從業員總會（的總）榮譽會長，去年9月反修例運動期間，2000部的士掛上國旗，沿港九新界等地巡迴行駛慶祝國慶，便是由的總發起。

財金界人士：連環收購或有政治目的

對於中資接連出手，有不願具名的財金界人士認為，近期中資連環收購港企或出於政治目的，以往中資收購多選本港殼股，且傾向尋找輕資產、員工數目較少的公司，避免收購後需大幅整合業務或裁員，但現時中資併購則是反其道而行，因為今次獲收購的目標港企都是知名度高、為香港貢獻一定經濟成就，而且員工數目數百人計，他認為，中資是希望入股後可以提升其在香港的影響力。據公司年報資料，截至去年8月底先施員工有289名；截至去年底，堡獅龍位於中、港、澳、台及新加坡的員工共1900名；而卓悅亦有員工700名。至於新渡輪未有具體數字。

市值低於10億零售股或成收購對象

對方又稱，本港經濟環境轉弱，賣家經營時漸感意興闌珊，寧願套現為資金尋找新出路，買家更容易執平貨。他表示不排除會有中資企業進一步收購本地餐飲股，形容餐飲股是現金牛生意，發展空間較多。疫情打擊本地零售股股價表現，以最近收市價計算，獲中資入主的卓悅、堡獅龍、先施市值只有3.54億、3.67億及4.59億元，目前市價低過10億元又未易主的本地零售股，業界人士估計，還有林建名旗下市值約3.84億元的鱷魚恤（0122），黃銳林旗下包浩斯（0483）市值更只有2.09億元，隨時是下一個染紅目標。