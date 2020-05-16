Wetland Seasons Park 2期 主打兩房 兼融別墅大宅

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

Wetland無論1期或2期均以獨享濕地公園自然四季景致為最大賣點，配合大廈階梯式的佈局，令更多單位享有開揚景觀。Wetland第2期由8座10層高的住宅大樓及6座5層高的低座別墅組成，戶型涵蓋1房至3房單位，另設特色戶，並繼續以2房單位為主打，佔單位總數逾五成。項目關鍵日期為2021年7月，樓花期約14個月。

1房282呎入場 較1期更細

整個Wetland Seasons Park坐落於濕地公園路9號，第2期位處項目中央及西面位置，其中低座別墅位於最前排，面向濕地公園，翠綠怡人的大自然景致近在咫尺。

6座別墅共提供60個單位，每座樓高5層，單位實用面積介乎677至1272方呎，全屬3房或以上間隔，包括12個地下連花園的特色戶及18個複式戶；其中別墅1有別於其他5座並排而建的別墅，單獨屹立於項目中央最前端，私隱度十足。別墅1內的3樓及5樓A室，實用面積1272方呎，屬連天台複式戶，設兩個平台，屬4房連工作間間隔。

發展商早前開放兩個交樓標準示範單位，其中一個以別墅3的1樓B室為藍本，實用面積779方呎，屬3房1套連工作間及儲物房間隔。單位客飯廳長約6米、闊約3米，設落地玻璃趟門，並外連21方呎露台，可引景入戶。位於玄關右方的廚房以方形開則，靠牆設有曲尺工作枱及木紋廚櫃，並有通風窗，有助排走室內煮食油煙氣味。廚房附有多款西門子家電，包括煤氣爐、電磁爐、雪櫃等。另外，廚房亦附設連廁所工作室，或可作工人房之用。

每座別墅樓高5層

位於客廳旁的主人套房，面積約62方呎，間隔方正實用，易於擺放家俬。房間套廁採用趟門，可節省空間；套廁以石材鋪砌，並設有浴缸。另外兩間睡房面積均有60方呎，間隔相若，同樣採大型玻璃窗，而兩個睡房之間設有一個儲物室。

另一個無改動示範單位參照第12座8樓A2室為藍本，實用面積304方呎，屬1房間隔。單位門口位置附有裝飾櫃，同時備有無線充電器及插頭。廚房採開放式設計，除了家電外，亦附有一張可收納的隱藏式餐枱，讓住客用餐時才打開，令客廳空間更鬆動。以方形開則的睡房約有67方呎，同樣採用大型窗戶，令室內份外光猛舒適。

■有片睇

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