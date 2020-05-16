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經濟
2020年5月16日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
3日3盤開價 利奧坊‧曦岸實呎2.43萬 比1期二手價高一成 開放式戶折實464萬入場
九龍塘雋睿 1房折實668萬起
CCL三大指數 齊創近3月新高
安達臣道首置地收9份標書
景泰苑未補價售548萬 3年升九成
友邦內地貢獻首超香港 首季新業務價值跌27%遜預期
港新業務價值大降 與內地訪客減有關
匯控取消派息 證監指無理據採行動
內地4月零售固投皆遜預期
沛嘉首日升七成 建業升逾兩成
五窮月恒指兩周累跌800點
堡獅龍4662萬賣盤 較市價折讓七成 重回羅家二子羅蜀凱手上 李寧做大股東
國泰首4月蝕45億 上月日均載客少於500人
王冬勝接掌總商會 「現階段最重要有飯開」
瑞聲首季少賺近九成
瑞幸開曼群島香港資產 遭香港法院頒令凍結
政府顧問：港經濟V形反彈機會不大
美零售跌16.4%破紀錄 經濟師料次季GDP勁挫四成
銷售數據勝預期 京東股價新高
淡馬錫加入Libra 成亞洲首成員
陸振球：市民怪邏輯：看淡樓市才買樓
周末睇樓好去處
Wetland Seasons Park 2期 主打兩房 兼融別墅大宅
會所Club Seasons 連戶外園林涉21萬呎
屏山文物徑 展現圍村風貌
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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3日3盤開價 利奧坊‧曦岸實呎2.43萬 比1期二手價高一成 開放式戶折實464萬入場
九龍塘雋睿 1房折實668萬起
CCL三大指數 齊創近3月新高
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景泰苑未補價售548萬 3年升九成
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