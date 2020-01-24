美零售跌16.4%破紀錄 經濟師料次季GDP勁挫四成

不過由於美國國會擴大財政刺激措施，有助消費者的財政狀况，且大量商戶減價促銷，本月的密歇根大學消費者信心指數出乎意料上升，由4月的71.8升至73.7。數據刺激Best Buy、Kohl's、Nordstrom及沃爾瑪等零售股早段價格向上。但美股三大指數早段偏軟。

憧憬中國經濟恢復 紐油再升4％

油組及主要產油國擴大減產之際，數據顯示中國的經濟活動逐漸恢復，令原油需求回升，油價昨晚續升。7月布蘭特期油價格繼周四升近7%後，昨晚再升約2%，在每桶31美元以上徘徊。6月紐約期油價格繼周四升9%後，昨晚再升逾4%，曾升穿每桶29美元。過去3周的價格升逾一成。

市場人士認為，油市基本面正在明顯改善，但供過於求的情况猶在，市場仍有大量庫存需要消化，油價短期內的升幅有限。不過庫存可望逐步減少。國際能源機構（IEA）預期，今年下半年原油庫存每天將減少約550萬桶。中美關係緊張，金價昨續第4日上升，期金升穿每盎司1750美元，為1個月高位。

中美關係緊張 金價升穿1750美元

除了亞馬遜此類網上零售商上月錄得8.4%的按月升幅，其餘所有類別的零售銷售全面下挫，服裝和配飾、電子產品、家具的銷售額跌幅介乎六至七成。即使剔除最受居家措施影響的油站銷售及汽車經銷商銷售額，上月的零售銷售額也按月跌16.2％。整體來說，4月零售貿易按月跌15.1％，按年跌17.8％。

不過，紐約州製造業指數在5月反彈，由4月的負78.2升至負48.5，儘管本月數字仍是歷來第二低的紀錄，但就業和出貨量開始趨於穩定。

歐元區首季GDP按季跌3.8% 25年最差

歐元區首季GDP修正值按季跌3.8%，跌幅較分析師預期大，是25年有紀錄以來最大跌幅。歐洲最大經濟體德國，消費者開支及資本投資急降，上季GDP按季跌2.2%，是金融海嘯以來最大跌幅。去年第4季，德國GDP下修至跌0.1%，連續兩季經濟萎縮，陷入技術性衰退。經濟師預計，雖然德國經濟活動於4月20日開始逐步恢復，第二季的GDP收縮幅度仍將進一步擴大。

（綜合報道）

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