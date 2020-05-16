莫祖權：今年2月基本零收入 毛利受壓

集團董事總經理莫祖權在網上媒體會議中表示，新冠肺炎下的業績狀况較為特殊，今年2月份基本上是零收入，使毛利受壓，然而隨着國內復工，預計集團第二季業績會有明顯改善。不過，他同時提到，由於海外市場在第二季爆發疫情，因此海外市場或有輕微影響，惟集團依然會以增加市佔率，以及提高用戶體驗為重點。

另外，莫祖權認為，在今件4月份，5G手機已佔新手機型號的四成，有望因此帶動各業務板塊增長。他續指出，光學業務中玻塑混合鏡頭、7P等高規格的塑膠鏡頭，以及晶圓級玻璃（WLG）鏡頭有助推動未來幾年的收入增長，並改良良率。他預料，就塑膠鏡頭業務而言，下季單月產量約6000萬，預計第三季單月產量將達億隻規模。