【明報專訊】手機設備製造商瑞聲科技（2018）昨日公布首季季績，首季淨利潤按年跌87.8%至5300萬元（人民幣，下同）；季內收入按年跌5.1%至35.6億元；期內毛利為8.23億元，按年急挫27.1%，毛利率則較去年同期倒退7個百分點至23.1%。瑞聲早市一度升逾8%，公布季績後稍為回落，全日收報42.65元，升6.5%。以業務分部計，季內光學收入按年增61.7%至2.45億元，成為升幅最大的板塊；電磁傳動及精密結構件業務收入按年升8.1%至16.9億元；微機電系統收入按年增29.1%至1.99億元，但聲學方面收入則急挫24.3%至14.2億元。
莫祖權：今年2月基本零收入 毛利受壓
集團董事總經理莫祖權在網上媒體會議中表示，新冠肺炎下的業績狀况較為特殊，今年2月份基本上是零收入，使毛利受壓，然而隨着國內復工，預計集團第二季業績會有明顯改善。不過，他同時提到，由於海外市場在第二季爆發疫情，因此海外市場或有輕微影響，惟集團依然會以增加市佔率，以及提高用戶體驗為重點。
另外，莫祖權認為，在今件4月份，5G手機已佔新手機型號的四成，有望因此帶動各業務板塊增長。他續指出，光學業務中玻塑混合鏡頭、7P等高規格的塑膠鏡頭，以及晶圓級玻璃（WLG）鏡頭有助推動未來幾年的收入增長，並改良良率。他預料，就塑膠鏡頭業務而言，下季單月產量約6000萬，預計第三季單月產量將達億隻規模。