國泰首4月蝕45億 上月日均載客少於500人

首4月載客量較去年同期挫64.4%

上月收入乘客千米數（RPK）按年減少99.3%；乘客運載率下跌62.3個百分點至21.7%，以可用座位千米數（ASK）計算的運力則下跌97.3%；若以今年首4個月累計，載客量較去年同期下跌64.4%，整體RPK則下跌59.1%。林紹波表示，現階段仍未見任何改善迹象，預期本月每日平均載客量繼續維持約500人，商務及休閒旅遊短期內仍會嚴重受壓，亦不期望旅遊需求在頗長時間內會有任何實質的恢復。

上月整體貨運量按月跌約1/3

貨運方面，4月份貨物及郵件收入噸千米數按年減少37.3%，貨運運力下跌44.1%，惟運載率則按年上升7.6個百分點至70.1%。

林紹波指，上月整體貨運量按月跌約三分之一，主要是進一步削減客運網絡下拖低機腹運力所致，不過未來數月已調動客機載貨，以應付需求。

日前傳出集團全體員工減薪兩成，並稱會在昨日公布，不過集團人事董事歐永棠昨日主動粉碎傳聞，向員工發信指除客、貨運數據外，不會有其他公告，又提醒員工指應無視媒體間「投機」的報導，一旦有最新發展，公司會適時公布。