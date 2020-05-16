堡獅龍4662萬賣盤 較市價折讓七成 重回羅家二子羅蜀凱手上 李寧做大股東

明報記者 蕭嘉聰

雖然堡獅龍今次是大折讓賣盤，但市場憧憬李寧注資及合作，股價昨最高見0.295元，飈升99.3%，收市仍升51.4%至0.224元，成交2695.9萬元，非凡中國收市報0.485元，升5.4%。入主堡獅龍的新財團，由非凡中國及羅正杰分別持有80%及20%權益，交易完成後，財團將持有堡獅龍約66.6%股權，相當於非凡及羅正杰各間接持53.3%及13.3%堡獅龍股權。財團按例需向餘下股東以每股0.043提出全面收購。財團表示，堡獅龍將繼續現有主要業務，並維持其上市地位。

市場憧憬李寧注資 堡獅龍股價昨收升51%

非凡中國指出，雖然港澳零售行業出現下滑趨勢，不過堡獅龍是業內知名服裝品牌，零售業是港澳經濟的重要支柱，加上香港仍然是知名零售城市，可保證大量的客戶基礎。集團目前在中國有180間直營店舖，有潛力進一步推廣品牌，非凡中國董事會對堡獅龍前景持積極態度，並認為服裝行業的前景長遠依然明朗。截至去年12月底，堡獅龍在港澳及中國分別經營39間及180間分店，上半年淨虧損9368.7萬元。集團目前手頭現金約2.6億元，同期計息銀行貸款則約3000萬元。

堡獅龍於1987年由羅定邦創辦，羅氏為製衣界的「四大家族」之一，羅定邦1996年離世後，堡獅龍原先由羅正杰父親、二子羅蜀凱接手，他於1993年至2001年期間擔任堡獅龍的主席，其後逐步賣出手上股權，最終他的五弟羅家聖成為堡獅龍大股東，2009年賣盤不果後，羅家聖宣布退休，妻子錢曼娟擔任主席至今，未見二人子女「入局」。

先施獲偉祿8.74%溢價提購

至於羅蜀凱兒子羅正杰，現為羅氏集團副主席及行政總裁，近年以活化工廈D2 Place為商場聞名。他回應《香港01》就今次投資堡獅龍易手查詢時指，雖然本地服裝品牌難做，「但仍有得做」，一直支持本地品牌發展，認為有創意的香港品牌值得繼續經營下去。

另本地老牌百貨公司先施（0244）公布獲中資公司偉祿集團（1196）以每股0.3806元提出收購，收購價較先施停牌前股價0.35元溢價約8.74%，總代價約5億元。偉祿表示今次收購要約價最高可上調至0.3935元，較停牌前收市價溢價12.4%，總代價約5.17億元。集團將繼續維持先施的上市地位，並研究透過先施經營百貨公司經驗，與公司旗下內地物業構成協同效應。先施現時在旺角、中環、深水埗、油塘及荃灣經營五間零售店，截至去年8月底，集團有289名員工。先施披露，為應付日常營運的財務壓力，公司於上月3日向偉祿借入一筆8,000萬元、貸款期為18個月的無抵押貸款，年利率10厘。