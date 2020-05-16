內地4月零售固投皆遜預期

國統局：整體經濟仍處下降區間

隨着內地復工復產，4月份工業增加值按年增長3.9%，高於預期的1.5%。若以三大門類來看，採礦業增加值按年增長0.3% ，增速較3月份回落3.9個百分點；製造業則由3月時下降1.8%，回升至增長5% ；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業亦增長0.2% 。此外，4月底調查的城鎮失業率為6%，較3月上升0.1個百分點。

國統局新聞發言人劉愛華表示，4月經濟指標改善有一定補償式恢復的性質，不過整體經濟指標還處於下降區間，反映整體經濟還未回到往年的正常水平，認為當前境外疫情持續蔓延，仍然衝擊全球經濟，國內經濟的穩定復蘇亦面臨挑戰，當局將根據形勢變化及時調整應對政策，促進經濟發展全面回歸常態。

此外，人民銀行表示，昨日開展1000億元（人民幣·下同）中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，利率維持2.95厘，同日沒有開展逆回購操作，為連續第31日暫停。人行又稱，昨日為實施定向降準政策的第二次存款準備金率調整，已釋放長期資金約2000億元。