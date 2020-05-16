匯控取消派息 證監指無理據採行動

已向英倫銀行反映小股東意見

匯豐發言人昨日回應本報查詢時表示，注意到證監會發表的聲明，集團董事會將衡量疫情對經濟的影響，並於公布2020年度業績或之前，重新審視股息政策。

證監會表示，理解投資者關注的事項，並已向英倫銀行旗下審慎監管局及匯控傳達了小股東意見。不過該會續指出，明白匯控及英國當局的決定背後考慮了多種因素。證監會指出，審慎監管局具有法定權力要求匯控保留資金，若匯控拒絕按其要求行事，「很明顯該局已準備好隨時行使此權力」。

早前有小股東質疑，匯控未有第一時間披露取消派發股息的決定。對此證監會聲明中指出，了解到匯控是在3月31日倫敦時間約下午5時（即香港時間4月1日凌晨）收到審慎監管局要求取消派息的通知，並在4月1日開市前刊發了公告。

大聯盟：將向小額錢債審裁處追討

「匯豐小股東權益大聯盟」發起人呂宇健（「Ken Sir」）回應本報查詢時表示，匯控不在香港註冊，證監會回應指未能採取監管行動，已是預期之內。他表示，早前聯盟發起「一人一信」行動向證監會投訴，有約100人參加。呂宇健表示，因高等法院法律訴訟費用高昂，聯盟本月內會到小額錢債審裁處，以最高索償額7.5萬元就追訴股息展開訴訟。另外，聯盟計劃召集總股本5%的股權持有人召開特別股東大會（EGM），目前已有共計接近2%股權的小股東聯絡聯盟，待達到約3%股權後，便會開始收集授權。